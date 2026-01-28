『【従業員数300名以上向け】ガイドライン対応のログ分析が進まないのは、なぜ？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis2-20260225/M1D



■ガイドラインで求められるログ分析が進まない

SaaSの利活用促進や、ゼロトラストアーキテクチャの浸透により、認証・端末・NW・アプリなどのログ量は増加傾向にあります。こうした中、ログの保管や、SIEM 等を用いたログの収集・可視化に取り組む企業が増えています。しかし、各種ガイドラインで推奨される「ログを継続的に分析し、運用監視する」段階まで到達できていないケースも少なくありません。特に従業員数300名以上の企業では、対象システムやログの種類が多く、SIEM活用の難易度が上がりやすい傾向にあります。





ログは揃っているのに、分析・運用監視へつながらないログ分析を成果に繋げるには、SIEM を効果的に活用し、ログ収集から判断・対応までを一貫して運用できる体制づくりが重要です。しかし実際には、SIEM未導入でログの保管のみ実施しているケースや、SIEM導入済みでも分析の進め方やルール設計が定まらず、インシデントの予兆把握や適切な監視に繋げられないケース等、企業によって様々な課題があります。さらにSOC運用を担う人材不足により、分析・運用監視が属人化したり、重要な兆候の見逃しや対応遅れに繋がったりするリスクが高まっています。■SIEM×SOC 連携で"可視化"の先へ進める企業にとって、限られたリソースの中で効果的な SIEM 活用・運用をどのように整備すべきかは、いま大きな課題となっています。

