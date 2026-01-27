「METEORA ANTHEM FES vol.3」第4弾出演者発表─全ラインナップがついに解禁！Otto、REAL AKIBA BAND VOCALS、Aoto が参戦。

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBで開催する「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」の第4弾出演アーティストを発表いたします。今回の発表をもって、全出演者がついに出揃いました。

オープニングアクトには、名古屋発の男装イケパラアイドルグループ「Otto」が登壇します。名古屋を拠点に活動する Otto は、華やかさと勢いを兼ね備えたパフォーマンスでフェスの幕開けに鮮烈なインパクトを与えます。“始まりの熱”を一気に引き上げる存在として、会場の空気を一瞬でフェスモードへと切り替えます。

さらに、2Fアーティストステージには「REAL AKIBA BAND VOCALS」が出演します。REAL AKIBA BAND のボーカル陣である MASA / AiRyA / らっぷびと / アリレム / 柏木椎名 の出演が決定しました。多彩な声質と表現力を持つ5名が集結し、アニソン・ロック・クラブミュージックを横断する“生の歌”の力でフロアを揺らします。個々のキャラクターが交差することで、2Fステージはよりエモーショナルでドラマチックな空間へと進化します。

また、4F DJ FLOOR には、REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZ として活動する Aoto がDJとして登場します。次世代ダンスカルチャーを体現する彼のセンスとスピード感が、4Fフロアに新たな刺激を注ぎ込みます。既存ラインナップとの化学反応により、瞬間ごとに表情を変える“ライブな音の渦”がさらに加速します。

今回の第4弾発表をもって、「METEORA ANTHEM FES vol.3」の全出演者が解禁となりました。音楽・ダンス・オタクカルチャーが多層的に混ざり合う本イベントは、過去最大規模のラインナップで開催されます。ライブ、DJ、ダンスバトルが渋谷WOMB全体で同時多発的に展開する、まさに“カオスで刺激的な一日”をお届けします。

さらに、腕をメインとしたダンス「タット」のバトルトーナメント「ARMS」との共同開催により、ライブとダンスバトルが渋谷WOMB全体で交錯する“カオスで刺激的な一日”が実現します。

チケットは公式販売サイト（ https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes ）にて販売中です。新たな才能とカルチャーが交差するこの特別な一日を、ぜひ会場で体感してください。あなたの“限界”を更新する瞬間が、ここから始まります。

＜実施概要＞

METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

開催日： 2025年2月11日（水・祝） 開場 11:00 / 開演 12:00

会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/

【アーティスト出演者】 ※五十音順

アナタシア / EGOEGG from D4DJ / Otto / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり / DJ Kevin Mitsunaga /DJシーザー / とぅーし / nomico / REAL AKIBA BAND VOCALS / eufonius



【CLUB FLOOR出演者】 ※五十音順

Aoto from REAL AKIBA JUNIORZ ・ RAJ GLANZ / AYATO. / OHASHI DISCO /

GUNSHI rep. ANIERA / けいたん from REAL AKIBA BOYZ / JUNGO /

ゾマやかじゃない! from REAL AKIBA BOYZ / 早川博隆 / ぽにょ皇子 / りさまる / 松田彩希 /

龍 from REAL AKIBA BOYZ / 吉田尚記



【共催】

「ARMS」 （腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント） 」

https://x.com/i/status/2010328464117957023

エントリーはこちらから https://et-stage.net/event/NS8xMjA5MQ/



【MC/HOST】

源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA



【DJs】

ネス from REAL AKIBA BOYZ / ＄(ドル)(Theムササビ)



【JUDGES】

NARI Digitz(DARK MATTER) /

Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY) from U.S.A. /

Icon(Moon Runners) from U.S.A. / ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ) /

黄帝心仙人(タイムマシーン)

【チケット情報】

チケット販売サイト

https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes

前売 \4980（Livepocket）

当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。





WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)