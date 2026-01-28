Sprocket、オンラインビジネス英会話「Bizmates」での顧客体験の改善事例を公開

株式会社Sprocket

CX改善プラットフォームを提供する株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣）は、ビズメイツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 伸明）が運営するビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates（ビズメイツ）」での顧客体験（CX）改善の取り組み事例を公開します。

■ 導入の背景：多様化する学習者一人ひとりに合わせた支援の必要性

ビズメイツ株式会社は、「もっと多くのビジネスパーソンが世界で活躍するために」というミッションのもと、ビジネス特化型オンライン英会話サービス「Bizmates」を展開しています。

同社は、単なる英語学習にとどまらず、ビジネスの現場で成果を出せる英語力の習得を目指した実践的なプログラムを提供し、グローバル人材育成を支援しています。

しかし、学習者のレベルや目標、学習ペースが多様化する中で、画一的なアプローチでは一人ひとりに合わせた学習支援が難しく、CX改善に向けたコミュニケーションの最適化が課題となっていました。

そこで、Web上での接点最適化に加え、メール配信においても会員の属性や利用状況に応じたよりパーソナライズされたコミュニケーションの実現に向けて、Web接客とメール配信を一元的に連携・運用できるCX改善プラットフォームとして、Sprocketの導入に至りました。

■ Sprocketの特長とBizmatesにおける活用事例

Sprocketの特長

Sprocketは、MA・CDP・BIなどの機能を併せ持つ、複数のプロダクトからなるCX改善プラットフォームを提供しています。また、「ツールの提供」だけでなく、運用支援を重視し、顧客体験（CX）を改善するための戦略立案と実行を支援するコンサルティングサービスも行っています。

経験豊富な専属コンサルタントが、データからユーザーの心理を読み解き、分析や施策の実行・検証・改善をディレクションします。CX設計や改善のエキスパートたちが一丸となり、状況に応じた最適な体験設計と成果創出に取り組んでいます。

Bizmatesにおける支援内容・効果

Sprocketは、BizmatesにおけるCX改善を目的に、Web接客およびメール配信（MA）を活用したコミュニケーション施策の設計・運用を支援しています。

同社では会員の利用状況や学習フェーズに応じた情報提供を通じて、サービス理解や継続的な利用につながる施策を進めており、その過程で、ユーザー行動に関する一部指標に変化が見られるなど、今後のCX改善に向けた示唆が得られています。

施策のイメージ

■ ビズメイツ株式会社 ランゲージソリューション事業本部 マーケティンググループ マネージャー 森 一彦氏のコメント

Sprocketとお付き合いしていくということは、ただツールを導入するというだけではなく、ソリューションを一緒に考える仲間を得たという感覚です。単なる「ツールベンダー」ではなく、目の前の課題の解決にご協力いただけるうえに、弊社のこれからの課題や目標についてもしっかりとご相談させていただける、本当に頼りになるパートナー企業だと感じています。

今後も、CX改善を目的とした取り組みの中で、Sprocketの支援を受けながら、より良い学習体験の提供を目指していきたいと考えています。

ビズメイツ株式会社 ランゲージソリューション事業本部マーケティンググループ マネージャー 森 一彦氏

詳細な事例記事はこちら

https://www.sprocket.bz/casestudy/bizmates_2026.html

CX改善プラットフォーム「Sprocket」について

Sprocketは、MA・CDP・BIなどの機能を併せ持つ、複数のプロダクトからなるCX改善プラットフォームです。データから顧客理解を深め、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを取ることで、CXの全体最適を実現します。

https://www.sprocket.bz/

株式会社Sprocketについて

株式会社Sprocketは、「テクノロジーで、人と企業が高め合う関係を作る」をミッションに、企業のマーケティング活動を支援しています。顧客接点の全体最適化ニーズに応えるプラットフォームとPDCAサイクルを確実に回すための伴走支援をセットで提供することで、企業固有の課題に向き合い、成果創出にコミットします。

名 称：株式会社Sprocket（英文社名 Sprocket Inc.）

設 立：2014年4月

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K.U.ビル6階

事業内容：CX改善プラットフォーム「Sprocket」の開発・運用とコンサルティングによる成果創出コミットメントサービスの提供

代表者：深田 浩嗣（ふかだ こうじ）