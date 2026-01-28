ウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」1月31日「愛妻の日」にリカバリーウェアの店頭キャンペーンを開催！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開するトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、2026年1月31日(土)の「愛妻の日」にあわせ、Recovery Wear（リカバリーウェア）シリーズの店頭限定キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーン期間中の2026年1月29日(木)から2月2日(月)まで、対象のSIXPAD STORE店頭にてリカバリーウェアの上下セットを2セットご購入いただくと、2セット目を22％OFFの特別価格でお買い求めいただけます。

花を贈るのが定番とされてきた「愛妻の日」。近年は実用性が高く、日常的に使えるギフトへの関心も高まっています。そのなかでSIXPADは日々の仕事や家事、育児などで忙しく過ごすパートナーへ、 “身体をいたわるギフト”としてリカバリーウェアを提案します。

さらに、SNSで参加できるキャンペーンとして、SIXPAD公式X(https://x.com/SIXPAD_official)で「愛妻の日 Xリポストキャンペーン」を開催します。対象投稿をリポストすると、抽選で5名様にリカバリーウェアをプレゼントいたします。

リカバリーウェア詳細はこちら： https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/

「愛妻の日」キャンペーン詳細

■期間

2026年1月29日(木)～2月2日(月)

■キャンペーン内容

対象のSIXPAD STORE店頭にてRecovery Wear上下セットを2セットご購入で、

2セット目が22%OFF

■対象店舗（全国12店舗）

全国のSIXPAD STORE店頭にて開催

〈関東エリア〉

SIXPAD 大丸 東京店

SIXPAD STORE KOSHIGAYA LAKE TOWN

SIXPAD STORE MAKUHARI SHINTOSHIN

SIXPAD 三井アウトレットパーク 木更津 POPUP STORE

SIXPAD STORE モラージュ菖蒲【1月16日 OPEN】

〈東海エリア〉

SIXPAD STORE AKAIKE

SIXPAD STORE NAGOYA AQULS

SIXPAD 三井アウトレットパーク 岡崎 POPUP STORE

〈関西エリア〉

SIXPAD 大丸 心斎橋店

SIXPAD 高島屋 大阪店

SIXPAD 三井アウトレットパーク 大阪門真 POPUP STORE【1月23日 OPEN】

〈九州エリア〉

SIXPAD STORE MOMOCHI

店舗情報詳細は下記よりご覧ください。

https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/shop/

長友佑都選手&平愛梨さんご夫妻の動画を公開中

長友佑都選手から妻・平愛梨さんへリカバリーウェアを贈るスペシャルムービーを公開中です。

長友選手から平さんへの日頃の感謝を込めたメッセージと、心温まる雰囲気はまさに「愛妻の日」にふさわしい内容となっています。ぜひご覧ください。

▼スペシャルムービー公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=riETxSbxx8I ]

「愛妻の日 Xリポストキャンペーン」詳細

■期間

2026年1月29日(木)～2月4 日(水)

■キャンペーン内容

SIXPAD公式Xアカウントのフォロー&リポスト

で、抽選で5名様にRecovery Wear クルーネッ

クが当たるチャンス

■参加方法

１.SIXPAD公式Xアカウント(https://x.com/SIXPAD_official)をフォロー

２.対象投稿をリポスト

Xはこちら：https://x.com/SIXPAD_official

SIXPAD Recovery Wearについて

運動前後のリカバリーをサポートする次世代のリカバリーウェアとして2022年に発売以来、その着心地の良さから多くのお客様にご好評をいただいております。

一般的に“寝るときに疲労回復するウェア” として認知されてきたリカバリーウェア。その中でSIXPADは、夜だけでなく、日中も含めたライフスタイル全体で“疲労を溜めない”という新しい価値を提案しています。

朝から夜まで、シーンを選ばず着用することで疲労をためにくい毎日へ。SIXPADは今後も、“SIXPADだからこそ提案できる”ウェルネスウェアの価値を追求し、健康で生き生きとしたVITAL LIFE（バイタルライフ）をサポートしてまいります。

■商品情報

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000023／13B1X10360000024

一般的名称 ：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名 ：SIXPAD リカバリーウェア・SIXPAD リカバリーウェア スリープ

商品サイト ：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/series/recoverywear/