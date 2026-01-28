¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
3Æü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¤ò´ØÅì°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç³«ºÅ¡Á¼þÇ¯º×¸ÂÄê¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡Á
¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ð¾ì²í»Ö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ìÏÂ¿©½è¤È¤ó¤Ç¤ó¡×´ØÅì°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤È¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×¤Î£²ÉÊ¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤ó¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þÇ¯º×´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ª¿©»ö·ô£²,£°£°£°±ßÊ¬¤¬ÃêÁª¤Ç£±£°Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤Ø¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¸ò´¹¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤ó¤Ç¤óÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ
¡¡¤¤¤Ä¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¡£³Æ´ØÅìÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë´ð¤Å¤£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¤º¤Ä¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²·î¤Ï¡¢£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¡¢·×£²£·Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤È¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã3Æü´Ö¸ÂÄê¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡¦ÆÃÊÌÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼¢ä
ÆÃÊÌÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼
¡ü¿·ÅÐ¾ì¡ª¼þÇ¯º×¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×
¡ÚÆÃÊÌÈÎÇä¡Û£±,£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£²£¹±ß¡Ë
¡¡Ëè·î£µ¡¢£±£µ¡¢£²£µÆü¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬¤ò£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ç¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤¿¤¨¤ÓÅ·¡¢¥Þ¥è¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤ò´¬¤¤¤¿¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¤½¤Ð¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ËÚ²ÃÆâ»º¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤Î¤É±Û¤·¤¬¤è¤¤Ê¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡¢Ãã¤ï¤ó¤à¤·¡¢¤ß¤½½Á¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×
¡ÚÆÃÊÌÈÎÇä¡Û£±,£´£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£¶£²±ß¡Ë
¡¡¤Í¤®¤È¤í¤ò¤Î¤»¤¿¥ß¥Ë¤Í¤®¤È¤íÐ§¤È¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë´Å¿É¤¤ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤¿¥ß¥ËÅ·Ð§¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤¦¤É¤ó¡¢³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤À¤·¤¬ÆÃÄ§¤Î¼«Ëý¤ÎÃã¤ï¤ó¤à¤·¡¢¾®È¡¢ÄÒÊª¡¢¤ß¤½½Á¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê¥á¥Ë¥å¡¼
¡ü¤Õ¤Ã¤¯¤é¹á¤Ð¤·¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£²,£¸£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£³,£±£·£¹±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£²,£²£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£²,£µ£±£¹±ß¡Ë¡¡¤È£¶£°£°±ß¤ªÆÀ
¡¡Æù¸ü¤Î¤¦¤Ê¤®¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢¤¦¤Ê¤®ËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ÈÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¡É¤Ë¤Ä¤±¡¢¿æ¤¤¢¤¬¤ê»þ´Ö¤òÅ°Äì´ÉÍý¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢ÄÒÊª¡¦¤ß¤½½Á¤È°ì½ï¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¢¸Ç¤á¤Î¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£µ£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£µ£·£²±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´£²£¹±ß¡Ë¤È£±£³£°±ß¤ªÆÀ
¡¡Âç¿Í¤«¤é¤ª¤³¤µ¤Þ¤Þ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ç¸Ç¤á¤Î¿©´¶¤È¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ú¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Û¤´¼«Âð¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤ó¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú°ìÉôÅ¹ÊÞÈÎÇä²Á³Ê¡Û£·£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¸£´£²±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£µ£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¶£²£¶±ß¡Ë¤È£²£°£°±ß¤ªÆÀ
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¤ò¡¢¼þÇ¯º×´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤Î½À¤é¤«¤¤ÆÚÆù¤ò¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÃÀ½´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç²òÅà¸å¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥µ¥Ã¤È¾Æ¤¤¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤ó¤Ç¤ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô£²,£°£°£°±ßÊ¬¤¬£±£°Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü
¡¡¼þÇ¯º×´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡Á£³Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼þÇ¯º×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤ê¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¢ä´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª²ñ·×»þ¤Î¥¢¥×¥êÄó¼¨¤Ç¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡ÅöÆü¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤ò¡¢¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅù¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÆÃÅµ¤È¤Î¸ò´¹¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸
https://www.tonden.co.jp/mobile/
¢ã¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó¡È¼þÇ¯º×¡É³µÍ×¡¡¢ä
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ìÏÂ¿©½è¤È¤ó¤Ç¤ó¡×´ØÅì°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ê£²£·Å¹ÊÞ¡Ë
¡Òºë¶Ì¸©¡ÓÅìÀî¸ýÅ¹¡¢¸ÍÅÄ¿·Á¾Å¹¡¢Àî±Û·§ÌîÅ¹¡¢Äá¥öÅçÅ¹¡¢¿·ºÂÅ¹¡¢±ºÏÂ»ÍÃ«Å¹¡¢²³ÀîËö¹Å¹¡¢´äÄÐÅ¹¡¢½ÕÆüÉôÁýÉÙÅ¹¡¢·§Ã«Å¹
¡ÒÀéÍÕ¸©¡Ó±àÀ¸Å¹¡¢Åì»û»³Å¹¡¢¼ã¾¾Å¹¡¢¾¡ÅÄÂæÅ¹¡¢À®ÅÄÅ¹¡¢¥Þ¥ë¥¨¥ÄÅì½¬»ÖÌîÅ¹¡¢ÌÐ¸¶Å¹¡¢
ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¡¢ËÜÈ¬È¨Å¹¡¢ÌîÅÄÅ¹¡¢ÇÏ¶¶Å¹
¡ÒÅìµþÅÔ¡Ó¹¾ËÌÅ¹¡¢²¼ÀÐ¿À°æÅ¹¡¢È¬²¦»Ò»¶ÅÄÅ¹¡¢Î©Àî±ÉÄ®Å¹
¡Ò¿ÀÆàÀî¸©¡ÓÄ¹ÄÅÅÄ¤ß¤Ê¤ßÂæÅ¹¡¢ÂçÏÂÅ¹
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¡§¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×
¡Ú¼þÇ¯º×¸ÂÄêÈÎÇä¡Û£±,£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£²£¹±ß¡Ë
¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×
¡Ú¼þÇ¯º×¸ÂÄêÈÎÇä¡Û£±,£´£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£¶£²±ß¡Ë
¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¡Ô£¶£°£°±ß¤ªÆÀ¡Õ
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£²,£¸£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£³,£±£·£¹±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£²,£²£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£²,£µ£±£¹±ß¡Ë
¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×¡Ô£±£³£°±ß¤ªÆÀ¡Õ
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£µ£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£µ£·£²±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´£²£¹±ß¡Ë
¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¤È¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú°ìÉôÅ¹ÊÞÈÎÇä²Á³Ê¡Û£·£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¸£´£²±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£µ£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¶£²£¶±ß¡Ë
¢£¤´ÍèÅ¹ÆÃÅµ¡§¡´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤êweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç£±£°Ì¾ÍÍ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô£²,£°£°£°±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨¤ª¿©»ö·ô¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÄàÁ¬¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¢¢ã¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¢ä
´ü´ÖÃæ¤Î¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥¢¥×¥êÄó¼¨¤ÇÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ØÅì±Ä¶ÈËÜÉô ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô ¹ÊóÃ´Åö ²µÆó¡Ê¤ª¤È¤Ë¡ËµÈÅÄ
TEL 048-838-7878¡¡ FAX 048-838-8866¡¡mail: tenpo@tonden.co.jp
¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¾¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ
¡¡¤¤¤Ä¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¡£³Æ´ØÅìÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë´ð¤Å¤£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¤º¤Ä¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²·î¤Ï¡¢£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¡¢·×£²£·Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¼þÇ¯º×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×¤È¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã3Æü´Ö¸ÂÄê¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê¡¦ÆÃÊÌÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼¢ä
ÆÃÊÌÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼
¡ü¿·ÅÐ¾ì¡ª¼þÇ¯º×¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×
¡ÚÆÃÊÌÈÎÇä¡Û£±,£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£²£¹±ß¡Ë
¡¡Ëè·î£µ¡¢£±£µ¡¢£²£µÆü¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬¤ò£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ç¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤¿¤¨¤ÓÅ·¡¢¥Þ¥è¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤ò´¬¤¤¤¿¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¤½¤Ð¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ËÚ²ÃÆâ»º¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤Î¤É±Û¤·¤¬¤è¤¤Ê¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡¢Ãã¤ï¤ó¤à¤·¡¢¤ß¤½½Á¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×
¡ÚÆÃÊÌÈÎÇä¡Û£±,£´£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£¶£²±ß¡Ë
¡¡¤Í¤®¤È¤í¤ò¤Î¤»¤¿¥ß¥Ë¤Í¤®¤È¤íÐ§¤È¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë´Å¿É¤¤ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤¿¥ß¥ËÅ·Ð§¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤¦¤É¤ó¡¢³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤À¤·¤¬ÆÃÄ§¤Î¼«Ëý¤ÎÃã¤ï¤ó¤à¤·¡¢¾®È¡¢ÄÒÊª¡¢¤ß¤½½Á¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê¥á¥Ë¥å¡¼
¡ü¤Õ¤Ã¤¯¤é¹á¤Ð¤·¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£²,£¸£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£³,£±£·£¹±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£²,£²£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£²,£µ£±£¹±ß¡Ë¡¡¤È£¶£°£°±ß¤ªÆÀ
¡¡Æù¸ü¤Î¤¦¤Ê¤®¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¡¢¤¦¤Ê¤®ËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ÈÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¡É¤Ë¤Ä¤±¡¢¿æ¤¤¢¤¬¤ê»þ´Ö¤òÅ°Äì´ÉÍý¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢ÄÒÊª¡¦¤ß¤½½Á¤È°ì½ï¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡¢¸Ç¤á¤Î¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£µ£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£µ£·£²±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´£²£¹±ß¡Ë¤È£±£³£°±ß¤ªÆÀ
¡¡Âç¿Í¤«¤é¤ª¤³¤µ¤Þ¤Þ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥ó¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ç¸Ç¤á¤Î¿©´¶¤È¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ú¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Û¤´¼«Âð¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤ó¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú°ìÉôÅ¹ÊÞÈÎÇä²Á³Ê¡Û£·£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¸£´£²±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í
¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£µ£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¶£²£¶±ß¡Ë¤È£²£°£°±ß¤ªÆÀ
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¤ò¡¢¼þÇ¯º×´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤Î½À¤é¤«¤¤ÆÚÆù¤ò¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÃÀ½´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç²òÅà¸å¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥µ¥Ã¤È¾Æ¤¤¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤ó¤Ç¤ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô£²,£°£°£°±ßÊ¬¤¬£±£°Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü
¡¡¼þÇ¯º×´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡Á£³Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼þÇ¯º×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤ê¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¢ä´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª²ñ·×»þ¤Î¥¢¥×¥êÄó¼¨¤Ç¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡ÅöÆü¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤ò¡¢¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿¡È¥¨¥Ã¥°¡É¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅù¡¢¤ª¹¥¤¤ÊÆÃÅµ¤È¤Î¸ò´¹¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸
https://www.tonden.co.jp/mobile/
¢ã¡¡¤È¤ó¤Ç¤ó¡È¼þÇ¯º×¡É³µÍ×¡¡¢ä
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£³Æü´Ö
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ìÏÂ¿©½è¤È¤ó¤Ç¤ó¡×´ØÅì°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ê£²£·Å¹ÊÞ¡Ë
¡Òºë¶Ì¸©¡ÓÅìÀî¸ýÅ¹¡¢¸ÍÅÄ¿·Á¾Å¹¡¢Àî±Û·§ÌîÅ¹¡¢Äá¥öÅçÅ¹¡¢¿·ºÂÅ¹¡¢±ºÏÂ»ÍÃ«Å¹¡¢²³ÀîËö¹Å¹¡¢´äÄÐÅ¹¡¢½ÕÆüÉôÁýÉÙÅ¹¡¢·§Ã«Å¹
¡ÒÀéÍÕ¸©¡Ó±àÀ¸Å¹¡¢Åì»û»³Å¹¡¢¼ã¾¾Å¹¡¢¾¡ÅÄÂæÅ¹¡¢À®ÅÄÅ¹¡¢¥Þ¥ë¥¨¥ÄÅì½¬»ÖÌîÅ¹¡¢ÌÐ¸¶Å¹¡¢
ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¡¢ËÜÈ¬È¨Å¹¡¢ÌîÅÄÅ¹¡¢ÇÏ¶¶Å¹
¡ÒÅìµþÅÔ¡Ó¹¾ËÌÅ¹¡¢²¼ÀÐ¿À°æÅ¹¡¢È¬²¦»Ò»¶ÅÄÅ¹¡¢Î©Àî±ÉÄ®Å¹
¡Ò¿ÀÆàÀî¸©¡ÓÄ¹ÄÅÅÄ¤ß¤Ê¤ßÂæÅ¹¡¢ÂçÏÂÅ¹
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¡§¡Ö¤¨¤Ó¥Þ¥è´¬ËÌ³¤Æ»¤½¤Ð¡×
¡Ú¼þÇ¯º×¸ÂÄêÈÎÇä¡Û£±,£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£²£¹±ß¡Ë
¡Ö¥ß¥ËÐ§¤Þ¤ó¤×¤¯Á·¡×
¡Ú¼þÇ¯º×¸ÂÄêÈÎÇä¡Û£±,£´£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±,£µ£¶£²±ß¡Ë
¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¡Ô£¶£°£°±ß¤ªÆÀ¡Õ
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£²,£¸£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£³,£±£·£¹±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£²,£²£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£²,£µ£±£¹±ß¡Ë
¡Ö²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¥×¥ê¥ó¡×¡Ô£±£³£°±ß¤ªÆÀ¡Õ
¡ÚÄÌ¾ï²Á³Ê¡Û£µ£²£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£µ£·£²±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£³£¹£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£´£²£¹±ß¡Ë
¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¤È¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Ö¤È¤ó¤Ç¤óÆÃÀ½ ÆÚÐ§¤Î¶ñ¡ÊÎäÅà¡Ë¡×¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú°ìÉôÅ¹ÊÞÈÎÇä²Á³Ê¡Û£·£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¸£´£²±ß¡Ë¢ª¡ÚÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û£µ£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£¶£²£¶±ß¡Ë
¢£¤´ÍèÅ¹ÆÃÅµ¡§¡´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤êweb¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç£±£°Ì¾ÍÍ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô£²,£°£°£°±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨¤ª¿©»ö·ô¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÄàÁ¬¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¢¢ã¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¢ä
´ü´ÖÃæ¤Î¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥¢¥×¥êÄó¼¨¤ÇÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö£²£°¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤È¤ó¤Ç¤ó³ô¼°²ñ¼Ò
´ØÅì±Ä¶ÈËÜÉô ÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô ¹ÊóÃ´Åö ²µÆó¡Ê¤ª¤È¤Ë¡ËµÈÅÄ
TEL 048-838-7878¡¡ FAX 048-838-8866¡¡mail: tenpo@tonden.co.jp