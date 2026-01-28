デジタルツイン×AIで重要インフラのひび割れ点検を効率化





















「RICOH Digital Twin Workplace」システム構成図■ひび割れ点検業務における活用フロー建物全体を撮影し、そのデータから「RICOH Digital Twin Workplace」上に3次元モデルを作成ひび割れ箇所を撮影した高解像度画像と、AI画像解析ツールで生成したひび割れスケッチを、作成した建物の3次元モデル内に位置情報の技術を用いて自動配置し、3D空間上でひび割れを可視化（点検・分析作業）１で作成した３次元モデル、ひび割れモデルをCADツールに出力。補修箇所の2D図面、リストを生成し、これをもとに補修計画を立案、実施（補修作業）ひび割れ点検に「RICOH Digital Twin Workplace」を活用することで、点検時のひび割れの長さ・幅、位置情報の取得が不要になり、現場でのアナログ業務が大幅に削減されます。また、実際に現場に赴かずとも、事務所内で3次元モデル上に一元管理されたひび割れの状況を効率的かつ詳細に確認することが可能になります。さらなる点検業務効率化の実現のため、現在、作成済みの3次元モデルと、次回点検時に撮影した同一箇所のひび割れ画像およびひび割れスケッチを比較し、AIが自動で差分を検出することで、ひび割れの成長度合いを自動判定する機能の開発を進めています。将来的には、発電所施設にとどまらず、一般建築やインフラ設備などの土木構造物にも対象を広げ、ひび割れ点検における標準的な技術としての展開を目指します。■関連情報RICOH Digital Twin Workplaceランディングページ＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。■本リリースに関するお問い合わせ先清水建設株式会社 コーポレート・コミュニケーション部e-mail：shimzhodo@shimz.co.jpリコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部e-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com