公益社団法人畜産技術協会は、2025年12月12日（金） 宮日会館 宮日ホールにて開催した

「アニマルウェルフェアシンポジウムin宮崎～私たちの食卓と、地域の畜産業をともに考える～」

の模様をホームページに公開致いたしました。

シンポジウムの様子

謹啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊会では、国産畜産物の消費拡大を図るとともに、持続可能な畜産経営や飼養管理の

理解を得ることを目的に、2025年12月12日（金）アニマルウェルフェアシンポジウムin宮崎を開催いたしました。

当日の模様を記録したアーカイブ映像を弊会のホームページに公開致いたしましたので、ご案内になります。

今後とも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

アーカイブ公開ページ

公益社団法人畜産技術協会ホームページ ： https://jlta.jp/test/archives/10689