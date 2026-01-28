¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º¡Û¡Ö°ËÆà¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×´°À®
ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬ ¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ËÍ¥°Ì¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´°ËÆàÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿ÊªÎ®»ÜÀß¡Ö°ËÆà¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÅìËÌÆ»¡Ë¡ÖÏ¡ÅÄ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊSIC¡Ë¡×¢¨1¤«¤éÌó4.7km¡¢Æ±¡Ö´äÄÐ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡×¤«¤éÌó9.5km¡¢¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê·÷±ûÆ»¡Ë¡Ö²³Àî²ÃÇ¼IC¡×¤«¤éÌó8km¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ø¤Ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹ñÆ»122¹æÀþ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷ÇÛÁ÷¤ª¤è¤Ó¹°èÇÛÁ÷¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Îºë¶Ì¿·ÅÔ»Ô¸òÄÌ°ËÆàÀþ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥·¥ã¥È¥ë¡Ë¡Ö´Ý»³¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó9Ê¬¤ÈÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ÎÌÌ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ33,523Ö¡ÊÌó10,140.70ÄÚ¡Ë¡¢Å´¹üÂ¤4³¬·ú¤Æ¤ÎBOX·¿¤Ç¤¹¡£1³¬¤Ë¤ÏÅìÀ¾Î¾ÌÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¢¨2¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç51Âæ¡Ê10t¼Ö50Âæ¡¢4t¼Ö1Âæ¡Ë¤¬Æ±»þ¤ËÀÜ¼Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Êç½¸¶è²è¤ÏºÇ¾®Ìó4,862ÄÚ¤«¤é¤Ç¡¢ºÇÂç¤Ç2¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²°¾å¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤äÌë´Ö¤Ê¤ÉÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈó²½ÀÐ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ï»ÈÍÑÅÅÎÏ¤Î100¡ó¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CASBEE¢¨3¡Ê¿·ÃÛ¡ËA¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿»ÅÍÍ¤È¤·¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò2´ðÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2002Ç¯¤ËÊªÎ®³«È¯»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢ÅìÌ¾ºå¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë54Êª·ï¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¡¦³«È¯¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ²¼¤êÀþ¡Ê±§ÅÔµÜÊýÌÌ¡Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÏÌ¤³«ÄÌ¡£²¼¤êÀþ¤Î½Ð¸ý¤È¾å¤êÀþ¡ÊÅìµþÊýÌÌ¡Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¦½Ð¸ý¤Ï³«ÄÌºÑ¤ß¡£
¢¨2 ¥È¥é¥Ã¥¯¤È»ÜÀß¤Î´Ö¤Ç²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀÜ¼Ö¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
¢¨3 ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤»ñµ¡ºà¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤ä·Ê´Ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿·úÃÛÊª¤ÎÉÊ¼Á¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
1. ¡Ö°ËÆà¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡ÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ
ºë¶Ì¿·ÅÔ»Ô¸òÄÌ°ËÆàÀþ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥·¥ã¥È¥ë¡Ë¡Ö´Ý»³¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó9Ê¬¡ÊÌó650m¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÌÊâÄÌ¶Ð¤¬²ÄÇ½¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ý»³¡×±Ø¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ã¥È¥ë¤Î»ÏÈ¯±Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçµÜ¡×±Ø¤«¤éÌó15Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçµÜ¡×±Ø¤ÏJRÀþ¤ò´Þ¤à15Ï©Àþ°Ê¾å¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤¹¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢JR¹âºêÀþ¡Ö¾åÈø¡×±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó9Ê¬¡ÊºÇ´ó¤ê¡ÖÅì´Ý»³¡×¥Ð¥¹Ää¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¶Ð¼êÃÊ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼ÖÃó¼Ö¾ì67Âæ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢²ÙÊª¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÊÝ´É¡¦±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ
1³¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç51Âæ¡Ê10t¼Ö50Âæ¡¢4t¼Ö1Âæ¡Ë¤¬Æ±»þÀÜ¼Ö²ÄÇ½¤ÊÎ¾ÌÌ¥Ð¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÂ²¼Í¸ú¹â¤Ï¡¢5.5m°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÙÊªÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¿âÄ¾ÈÂÁ÷µ¡¤ò³Æ¶è²è¤Ë2´ð¤º¤ÄÀßÃÖ¤·¡¢¾ÍèÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤á¡¢ºÇÂç6´ð¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢´Ö¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²ÙÊª°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤´¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÀßÃÖ
³Æ¶è²è¤ËÆÈÎ©¤·¤¿É÷½ü¼¼¤È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤òÀß¤±¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤¬²÷Å¬¤«¤Ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ÜÀßÆâ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÆ°Àþ·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö°ËÆàÄ®¡×¤Î¤Þ¤Á¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥é¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤°Â¿´¤Î»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿ÊªÎ®»ÜÀß
BCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢24»þ´Ö²ÔÆ¯¤òÁÛÄê¤·¤¿Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¡¢²ÙÊªÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÊªÎ®µ¡Ç½¤ò24»þ´Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶ÌÌ¤ËÇÛÎ¸
»ÜÀß²°º¬¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô½êÍ¥â¥Ç¥ë¢¨4¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò»ÜÀßÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ìë´Ö¤äÅ·¸õÉÔÎÉ»þ¤Ê¤ÉÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈó²½ÀÐ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°ÉÕ¤¡Ë¤ÎÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Ï»ÈÍÑÅÅÎÏ¤Î100¡ó¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³ÍèÅÅÎÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Üºö¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÊª·ï¤ÏCASBEE¡Ê¿·ÃÛ¡ËA¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏEV½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò2´ðÀßÃÖ¤·¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4 Âè»°¼Ô¤¬ÅÅÎÏ¼ûÍ×²È¤ÎÉßÃÏ¤ä²°º¬¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¡£
¡ã¥¹¥¡¼¥à¿Þ¡ä
2. ¡Ö°ËÆà¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§°ËÆà¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´°ËÆàÄ®¾®¼¼4801-1Â¾¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¼êÃÊ¡§ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÏ¡ÅÄSIC¡×¤«¤éÌó4.7km¡¢¡Ö´äÄÐIC¡×¤«¤éÌó9.5km
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö²³Àî²ÃÇ¼IC¡×¤«¤éÌó8km
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¿·ÅÔ»Ô¸òÄÌ°ËÆàÀþ¡Ö´Ý»³¡×±Ø¤«¤éÌó650m¡ÊÅÌÊâÌó9Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR¹âºêÀþ¡Ö¾åÈø¡×±Ø¡ÊÅì¸ý¡Ë¤è¤ê¡ÖÄ«Æü¥Ð¥¹¡×¤ÎÍøÍÑ¤ÇÌó9Ê¬¡¢ºÇ´ó¤ê¥Ð¥¹Ää¡ÖÅì´Ý»³¡×¤«¤éÌó650m¡ÊÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§16,441.51Ö¡ÊÌó4,973.56ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§33,523Ö¡ÊÌó10,140.70ÄÚ¡Ë
µ¬ÌÏ¡¦¹½Â¤¡§ÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡¢Å´¹üÂ¤
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§ÉáÄÌ¼Ö67Âæ¡Ê¼Ö°Ø»Ò»ÈÍÑ¼ÔÍÑÃó¼Ö¾ì1Âæ´Þ¤à¡Ë¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡¾ì10Âæ
¤½¤ÎÂ¾¡§¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹51Âæ¡Ê50Âæ¡§10t¼Ö¡¢1Âæ¡§4t¼Ö¡Ë¡¢¾²²Ù½Å1.5t/Ö¡¢ÎÂ²¼Í¸ú¹â5.5m°Ê¾å¡¢Á´´ÛLED¾ÈÌÀ¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¡¢EV½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É2´ð
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹ãÃÓÁÈ
Ãå¹©¡§2024Ç¯9·î1Æü
½×¹©¡§2025Ç¯12·î15Æü
»ÜÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.orix-logi.jp/spc/ina/
¡ã°ÌÃÖ¿Þ¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
