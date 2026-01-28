希少な“幻のオレンジ”を、産地から全国へお届け

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」は、１月２８日（水）より、「湘南ゴールド」の予約販売を開始します。

湘南ゴールドは神奈川県が開発・育成したオリジナルの柑橘です。ゴールデンオレンジのおいしさと、今村温州の食べやすさを持ち合わせており、見た目の鮮やかな黄色とジューシーな甘み、華やかな香りが特徴です。主に県内で流通しており、「幻のオレンジ」と呼ばれています。化粧箱入り規格は、贈り物としてもおすすめです。

本商品の販売は数量限定、お届けは２月中旬より順次発送予定です。

【贈答用】湘南ゴールド(２Ｌ １２個入り)

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-0904310/

※予定数量に達し次第、販売終了

