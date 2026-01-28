沖縄県南城市でバス乗り放題周遊型MaaSチケット 「南城市周遊フリーパス」をモバイルチケットで販売開始 ～バス・タクシー・観光を組み合わせた柔軟な移動を実現～

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、2026年2月4日から2月28日までの期間限定で「南城市周遊フリーパス」をジョルダンモバイルチケット（以下「モバイルチケット」）で販売する実証実験を実施します。

本実証は、国土交通省の令和7年度 「日本版MaaS推進・支援事業」の一環として実施するものです。南城市内の主要観光地（斎場御嶽、おきなわワールド等）を対象に、複数の交通手段と観光コンテンツを一体化した周遊型MaaSチケット「南城市周遊フリーパス」をモバイルチケットで提供します。このフリーパスは南城市役所が運行するコミュニティバス「Nバス」乗り放題の24/30時間乗車券に、オプション購入できる東陽バス（37 那覇新開線）往復乗車券、沖東交通タクシーで使えるクーポン、観光施設・物販店等で利用可能な引換券・商品券を組み合わせ、来訪者の移動・滞在・消費を一体的に支援します。

また今回、株式会社小田原機器（本社：神奈川県小田原市、代表取締役：津川 直樹、以下「小田原機器」）、QUADRAC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高田 昌幸、以下「QUADRAC」）の協力を得て、観光客および地元住民の利便性向上のため、Nバス、東陽バス（一部路線）の路線バスに設置されたキャッシュレス決済端末の二次元コード読取カメラを用いた認証に対応しました。この対応により、モバイルチケット保持者の乗降停留所やバス利用回数の記録精度が向上し、公共交通の利便性向上や人流の平準化を促す施策を立案する際に必要となる動態情報の正確な把握に寄与します。

キャッシュレス決済端末（小田原機器「BOSS」）

※乗車、降車時に上記端末機のカメラ部分に二次元コードをかざす

■キャッシュレス決済端末でモバイルチケットを利用できる路線バス

・南城市「Nバス」

・東陽バス（37 那覇新開線）

■決済端末でのモバイルチケット利用方法

1. モバイルチケットにて、「南城市周遊フリーパス（24/30時間乗車券）」を購入。

2. バス乗車直前に、購入した「フリーパス」内にセットされている、乗車予定のバス会社のチケットを開く。

3. チケット券面に表示された二次元コードを、バス乗降口に設置されたキャッシュレス決済端末の二次元コード読取部分にかざす。

4. 降車時に、チケット券面の二次元コードを再度表示し、バス降車口に設置したキャッシュレス決済端末の二次元コード読取部分にかざす。

■システム概要

モバイルチケットの券面に表示された二次元コードを、小田原機器の「BOSS」に搭載された

読取カメラへかざすことで、QUADRACの「Q-move」と連携し、モバイルチケットの有効性の

検証、モバイルチケットの発券IDと紐づく乗降停留所や乗降日時の記録を行います。

■「南城市周遊フリーパス」の概要

【販売期間・利用可能期間】

2026年2月4日（水）から2月28日（土）まで

【販売価格】

【オプションチケット】

予定に合わせて、路線バス、タクシー、観光施設、物販店で利用できるチケットを追加購入できます。

※詳細な価格はチケット購入時にご確認ください。

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS :

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/

ジョルダンとは...

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。なお、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを越え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

法人の方からのお問合わせ先

南城市MaaS担当 結川・富田

TEL：03-5369-4052

FAX：03-5369-4057

E-mail：biz-info@jorudan.co.jp