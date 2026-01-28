地域新聞社代表・細谷がラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」にゲスト出演
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、このたび当社代表の細谷佳津年が、1月27日（火）にラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」にゲスト出演しましたので、お知らせいたします。
番組コーナー名：「この企業に注目！相場の福の神」
放送メディア：ラジオNIKKEI第１
放送日時：2026年1月27日（火）11:10～11:25
詳細は番組コーナーウェブサイトをご覧ください。
ラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」
https://www.radionikkei.jp/fukunokami/20260127.html
＊音声は、リンク先ページ右「Apple Podcasts」または「Spotify」から1月27日放送分をお聴きいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage1】
パーソナリティの藤本誠之氏（右）と当社代表の細谷
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
番組コーナー名：「この企業に注目！相場の福の神」
放送メディア：ラジオNIKKEI第１
放送日時：2026年1月27日（火）11:10～11:25
詳細は番組コーナーウェブサイトをご覧ください。
ラジオNIKKEI「この企業に注目！相場の福の神」
https://www.radionikkei.jp/fukunokami/20260127.html
＊音声は、リンク先ページ右「Apple Podcasts」または「Spotify」から1月27日放送分をお聴きいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage1】
パーソナリティの藤本誠之氏（右）と当社代表の細谷
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340185/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ