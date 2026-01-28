リーガルサービス市場、二〇二九年までに一兆二千二百五十億ドル超へ
北米および法人向けリーガルサービスが成長を主導、企業需要、規制、技術革新が世界市場を再構築
リーガルサービス市場の展望 二〇二九年まで
世界のリーガルサービス市場は二〇二九年までに一兆二千二百五十億ドルを超えると予測されており、より広範なプロフェッショナルサービス分野における重要性の高まりを示しています。二〇二九年までに七兆九千六百九十億ドル規模に達すると見込まれるプロフェッショナルサービス産業全体の中で、リーガルサービスは市場全体の約十三パーセントを占めると推定されています。これは、業種や地域を問わず、企業および個人が体系的な法的支援に依存する傾向が強まっていることを反映しています。
二〇二九年における最大地域市場
北米は二〇二九年において引き続きリーガルサービス最大の地域市場となる見込みで、市場規模は五千七百四十億ドルに達すると予測されています。同地域の市場は二〇二四年の四千六百八十億ドルから拡大し、年平均成長率四パーセントを記録すると見込まれています。この安定的な成長は、薬物関連危機の拡大とそれに伴う訴訟増加、ならびに法務助言や訴訟サービスへの需要を支える政府の継続的な支援によって下支えされています。
世界リーガルサービス市場における最大国
アメリカ合衆国は二〇二九年における世界最大のリーガルサービス市場となり、市場規模は五千五百四十億ドルに達すると予測されています。二〇二四年の四千五百二十億ドルから年平均成長率四パーセントで成長すると見込まれています。地域全体の動向と同様に、薬物関連問題に起因する訴訟増加、訴訟件数の拡大、そしてプロフェッショナルなリーガルサービス需要を強化する政府支援政策が市場成長を後押ししています。
二〇二九年における主要セグメント
サービス種別：法人向けリーガルサービスが主導
サービス種別では、市場は法人向けリーガルサービス、個人向けリーガルサービス、ハイブリッド型リーガルサービス、刑事法実務に分類されます。法人向けリーガルサービスは最大セグメントとなり、二〇二九年には市場全体の五十四パーセント、五千五百十億ドルを占めると予測されています。この成長は、企業取引件数の増加、規制およびコンプライアンス支援需要の拡大、中小企業や新興企業の増加、技術主導型リーガルソリューションの普及、ならびにリスク管理およびデューデリジェンス需要の高まりによって支えられています。
事務所規模別：大手法律事務所が主導
事務所規模別では、市場は大手法律事務所と中小法律事務所に分けられます。大手法律事務所は二〇二九年に市場全体の六十三パーセント、六千五百億ドルを占めると見込まれています。豊富な資源、複雑かつ高額案件への対応力、越境リーガルサービス需要の増加、高度な技術および人工知能の導入、ならびに合併・買収、知的財産、企業訴訟といった専門分野への需要拡大が優位性を支えています。
提供形態別：対面型リーガルサービスが引き続き主流
提供形態別では、オンライン型リーガルサービスと対面型リーガルサービスに分類されます。対面型リーガルサービスは二〇二九年においても最大となり、市場全体の六十六パーセント、六千八百億ドルを占めると予測されています。これは、対面相談への根強い需要、高額かつ複雑な案件の存在、個別助言ニーズの拡大、既存法律事務所の拡張、そして地域特有の専門知識や規制対応の重要性が継続していることを反映しています。
