Aeris、接続デバイス数が1億台を突破――約90%の成長を達成、IoT市場平均を大きく上回る

AIを活用したイノベーションにより、AerisはIoTコネクテッドカーの変革やセルラー接続の未来を形作る、安全で拡張性の高いソリューションを提供します

シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- セルラー管理プラットフォーム, セキュリティ・サービス、コネクテッドカー・プログラムのグローバル・リーダーであるAerisは本日、世界全体でデバイス接続数が1億台を突破したことを発表しました。 この画期的な成果は、2023年のEricsson社のIoT Accelerator Platform買収以降、デバイス接続数が約90%増加した結果により達成されたものです。

1億台という節目を突破したAerisは、市場の成長を引き続き上回っています。Berg Insightのレポートによると、同期間における世界のセルラーIoT接続数は約30%増にとどまっており、Aerisの拡大は業界平均の約3倍に相当します。この成長は、Aerisがセキュアでスケーラブルなプラットフォームとしてのリーダーシップを確立し、AIを活用したコネクティビティ管理プラットフォームの革新、IoTサイバーセキュリティおよび自動車領域におけるリーダーシップ、そして強固なパートナー・エコシステムを通じて、グローバル展開を簡素化するという同社の取り組みを裏付けるものです。

AerisのCEO兼取締役であるAziz Benmalekは、次のように述べています。

「今回のマイルストーンは、世界で最も信頼されるセルラーデバイス向けエンド・ツー・エンド・ソリューションを提供するという当社のビジョンが正しいことを示すものです。1億回線の達成は単なる規模の指標ではなく、私たちがどれほどのスピードでビジネスの変革を実現しているかを示す証でもあります。Agentic AIを活用することで、コネクテッドカーから人命を支える医療機器に至るまで、最も重要度の高い環境においてデータ保護能力と信頼性をさらに向上させていきます。

Aerisは「Aeris IoT Accelerator Platform」「Aeris Mobility Suite」「Aeris IoT Watchtower™」を通じて、グローバルにおけるIoTを支援しています。Frost & Sullivanよりこのリーダーシップを高く評価頂き、グローバルIoTコネクティビティ管理プラットフォーム（CMP）業界において新たな卓越性の基準を打ち立てたとして、「2025 Competitive Strategy Leadership Recognition」を受領いたしました。

Aerisの“1億台”達成に関する特設ページおよび共同創業者や業界リーダーからのメッセージは、以下よりご覧いただけます：https://www.aeris.com/100-million/

・業界からの評価と、お客様・パートナーからの信頼

世界を代表する企業、モバイルネットワーク・オペレーター（MNO）、OEM（Original Equipment Manufacturer）機器メーカーの多くが、AerisのセキュアなIoTコネクティビティ管理プラットフォームを採用しています。それら各社に加えて複数のアナリストからも、今回のマイルストーン達成に対する祝意が寄せられています。

「Aerisプラットフォームで1億回線を管理されたことに、心より敬意を表します。IoTにおいてスケールは極めて重要であり、Aeris IoT Acceleratorにより、世界中の産業が求める品質とコスト効率でデバイスを接続できます。今後も共同開発を進めていくことを楽しみにしています。」

- Martin Whitlock氏（Telenor Connexion CTO）

「Aerisの管理下でセルラー接続されたIoTデバイスが1億台に到達したことは、IoT市場におけるスケールを示す大きな成果です。このマイルストーンの達成には、通常、世界最大級の通信事業者に求められるレベルの、高度なサポート能力が不可欠です。本成果はAeris社がこの市場において確固たる地位を築いているだけでなく、IoT市場全体のさらなる成長に向けた大きな可能性を秘めていることを示唆しています。」

- Robin Duke-Woolley氏（Beecham Research CEO）

「Aerisの皆さま、1億台という素晴らしいマイルストーンを達成されたことを心よりお祝い申し上げます。Orangeも貢献できたことを誇りに思います。今後もパートナーシップを継続し、より大きな成功を共に実現することを楽しみにしています。」

- Peter Raeymaekers氏（Orange Business Belgium IoT Head）

「Aerisの1億台達成を心よりお祝い申し上げます。共に成長していくうえで、貴重なパートナーとして尽力いただき感謝申し上げます。」

- Felix Wunderer氏（Swisscom SVP／B2B Core Mobile & IoT Head）

「Aerisチームの1億台達成を祝福します。当社は、Bridge Alliance加盟オペレーターがAeris IoT Acceleratorプラットフォームを通じて、企業が導入済みのすべてのIoTデバイスを一元管理できる“Single pane of glass”を実現し、パートナーとしてこの成果に貢献できたことを光栄に思います。グローバルIoT接続の統合という共通のビジョンに基づき、次の1億台達成に向けてもAeris社を支援してまいります。」

- Dr. Ong Geok Chwee氏（Bridge Alliance CEO）

「Aeris IoT Acceleratorプラットフォームにおける1億回線の達成は、同社にとって大きな節目です。プラットフォームをクラウドネイティブかつ柔軟な形へと刷新するための多大な努力により、5G、エージェント型AI、そして増大するサイバーセキュリティの脅威といった新たな要件に対応できるようになりました。」

- Matt Hatton氏（Transforma Insights Founding Partner）

「Aerisが1億回線を突破したことは大きな意義を持ちます。実運用の導入環境においてこの規模に到達できた企業はごくわずかであり、IoTがミッションクリティカルな業務における重要性の高まりを反映しています。AIとMLが可観測性と最適化をますます推進する中で、Aerisの成果は将来に向けて強固なポジションを築くものです。」

- Steffen Sorrell氏（Kaleido Intelligence Chief of Research）

「今回のマイルストーンは、IoTの急速な拡大と重要性の高まりを示しています。導入規模が拡大するほど、データ量の増加が高度な分析やAIによる有益なインサイトの可視化を可能にします。Aerisによるこの規模への到達は、主要プラットフォームが継続的な成長を支え、IoTへの高まる期待に応えるための体制を整えていることを示しています。」

- John Gole氏（IDC Research Director, IoT & Mobility）

「Aerisは、イノベーションとスケールがいかにグローバルIoTエコシステムを変革し得るかを示し続けています。グローバルなセルラー・コアネットワークの保有、eSIMオーケストレーションにおけるリーダーシップ、そしてセキュリティ統合型CMP（Connectivity Management Platform）を通じて、Aerisは技術の先駆者であると同時に、企業および通信サービス・プロバイダーにとり信頼できるパートナーとなる独自のポジションを確立しています。」

- Cecilia Perez氏（Frost & Sullivan Industry Analyst）

「世界で1億台のIoTデバイスを接続するという実績により、Aerisはコネクティビティ・プロバイダーにとって稀有な存在となりました。この規模の達成は長年の努力の成果であり、IoT分野へのAerisの献身的な取り組みを裏付けるものです。」

- Keith Kreisher氏（IMC Executive Director）

・参考情報

Aeris ホームページ：https://www.aeris.com/100-million/

写真：Aeris CEO Aziz Benmalek

ロゴ：Aeris

・Aerisについて

Aerisは30年以上にわたり、セルラー管理プラットフォーム、セキュリティ・サービス、コネクテッドカー・プログラムにおいて信頼されてきたグローバル・リーダーです。IoTテクノロジーに関する当社の専門知識は、世界7,000社のエンタープライズ顧客、約30社のモバイル・ネットワーク事業者パートナー、そして世界全体で1億台のIoTデバイスを支えるグローバル・エコシステムに活用されています。IoT向けeSIMの最大のオーケストレーターであるAerisは、革新的な技術とボーダーレスな接続性により、管理の簡素化、セキュリティ強化、パフォーマンス最適化、そして大規模な成長を遂げる今日のコネクテッド・スマートワールドを支えています。「Aeris IoT Accelerator Platform」「Aeris IoT Watchtower™」「Aeris Mobility Suite」が、お客様のクリティカルIoTプログラムのセキュリティ確保と強化にどのように貢献するか、詳細につきましては aeris.com をご覧ください。またLinkedInにてAerisをフォロー頂きますようお願いいたします。

