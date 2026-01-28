仙台の冬を彩る新時代の光の祭典「SENDAI Bright-Nights STORY」 2026年1月19日（月）より開幕しました！
この度、一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー（東京都：代表理事・丸々もとお）では、仙台市にて初開催となるイルミネーションイベント「SENDAI Bright Lights STORY」の光演出を総合監修いたしました。開催期間は2026年1月19日（月）～2月28日（土）。杜の都・仙台が持つ豊かな自然と都市景観が融合するロケーションを活かし、「光」を通じて新たな冬の夜の物語を紡ぎます。世界をリードする新時代の街路樹イルミネーションを目指し、市民の皆様はもちろん、観光で訪れる方々の心に深く残る感動体験を創出。今冬、仙台の夜に誕生した新たな光の聖地にご期待ください。
◇「SENDAI Bright-Nights STORY」とは
仙台冬のイルミネーション「SENDAI 光のページェント」に続く、光の物語として展開。世界に向けて新たな技術や世界感を創出し、唯一無二の光の世界を目指すイベントです。
本事業の名称「SENDAI(センダイ) Bright(ブライト)-Nights(ナイツ) STORY(ストーリー)」は、４つのエリアで各々のテクノロジーを活用し、エリアごとの世界観を演出し、来場いただいた方に自分だけの輝く夜（Bright Night）の物語を感じ取っていただきたいという意味を込めています。
”Bright-Nights” ＝”ブライトナイツ”＝”自分だけの輝く夜 ”
タイトルを検討するにあたり、単なるイルミネーションイベントという類似性を避けて「イルミネーション」という言葉はあえて使わず、ナイトタイムエコノミー、夜景観光、ナイトイベント等に共通する言葉である「夜（Night）」をベースにしています。また、滞在型観光に直結するインバウンド向けにも転じた言葉”Bright-Nights” をテーマとしました。
◇演出のみどころ
Aエリア：Chromawave Wall（クロマウェーブ・ウォール）
大迫力で幻想的な光のコリドール
高さ5mにも及ぶ、第迫力の光の壁が登場。色鮮やかなボール型の電球により、様々な表情を創り出す幻想的な光のコリドール。「Chroma=色、Wave=波」という意味を持つが、まるで色彩の波が流れるようなイメージをプログラムによって表現。最新テクノロジーを用いアーティスティックな演出です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340047/images/bodyimage1】
Bエリア：Prism Grove（プリズム・グローブ）
“杜の都”に新たな“ヒカリノモリ”が誕生！
Groveとは「小さな木々が密集した森や林」という意味を持つ“杜の都”仙台が誇る高さ20mのケヤキの木に果実が実るように、宝石形のプリズム（光のオブジェ）を装飾します。夜空から無数の光が降り注ぐように、摩訶不思議で煌びやかな空間を表現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340047/images/bodyimage2】
Cエリア：Cosmic immersion（コズミック・イマージョン）
宇宙空間を表現した神秘的な光
樹木に囲まれた空間全体を縦横無尽に飛び交う青色のレーザーの光。特殊な２種類の光の動きを組み合わせています。足下は星座のライティングが出現。来場者は都市の中心にいることを忘れ、宇宙空間に浸るような神秘的な演出です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340047/images/bodyimage3】
Dエリア：Reflections of Stardust（リフレクションズ・オブ・スターダスト）
一瞬で没入できる光の体験空間
勾当台公園の一角で展開するミラーボールを中心とした幻想的な空間。木々の反射光に包み込まれ、星空の中に自身が舞うような浮遊感を感じる没入型の光演出となります。来場者が空間の中心に立ち、一歩引いて空間全体とともに写真を撮ってもらうのもオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340047/images/bodyimage4】
【開催概要】
名称：SENDAI Bright Lights STORY（センダイ ブライト ライツ ストーリー）
開催期間：2026年1月19日（月）～ 2026年2月28日（土）
※荒天時は中止となる場合がございます。
点灯時間：月～木・日 18:00～21:00／金・土 18:00～22:00
会場：定禅寺通り、勾当台公園
入場料：無料
主催：仙台市、一般財団法人SENDAI光のページェント
監修：一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー
問い合わせ：SENDAI Bright-Nights STORY事務局（info@sendai-brightnights-story.jp）
公式WEBサイト：https://www.sendai-brightnights-story.jp/
