銀シャリ橋本&ガクテンソク奥田のラジオ番組『橋本・奥田の銀銀学学』が生放送連動イベントを開催！「橋本・奥田の生生銀銀学学」

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで毎週火曜20時から放送中の銀シャリ橋本&ガクテンソク奥田がパーソナリティを務めるレギュラー番組「火曜喋るズ『橋本・奥田の銀銀学学（ギンギンガクガク）』」では、2026年3月3日（火）、ルミネtheよしもと（東京都新宿区）にて、生放送と連動したイベント「橋本・奥田の生生銀銀学学」を開催します。

2025年1月からスタートした『喋るズ』（毎週月～木20時～放送/曜日替わりパーソナリティ） 。“FM×芸人ラジオ”の新たなコンテンツレーベルとして旗揚げし、昨年9月には新宿、ルミネtheよしもとにて「橋本直生誕祭」を掲げた全曜日合同イベントを初開催しました。『橋本・奥田の銀銀学学』としてのイベント開催は今回が初めて。さらに当日は、ルミネtheよしもとから生放送も実施します（20時～20時55分）。どうぞご期待ください。チケットは1月27日(火)21:00～販売スタートとなります。

【銀シャリ橋本&ガクテンソク奥田からのメッセ―ジ】

橋本「愛すべきバディの奥田の誕生日にイベントとは？巡り合わせすごいですな！ついに銀銀学学の単体でのイベントです！是非みんな！集まれ～！！」

奥田「ついに銀銀学学の単独イベントが決まりました！しかも開催日は僕の誕生日の3月3日！44歳もしゃべり続ける所存なので、その初日をぜひ体感しにきてください！」

【イベント概要】

タイトル：橋本・奥田の生生銀銀学学

日時：2026年3月3日(火) 19:00開場 19:30開演 （生放送20:00～20:55）

出演：銀シャリ・橋本直、ガクテンソク・奥田修二

会場：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3丁目38－2 ルミネ2 7F）

チケット料金：前売（会場）：5,500円

チケット▶https://ticket.fany.lol/event/detail/12251

先行受付期間：1/27（火） 21:00 ～ 2/2(月) 11:00

【番組概要】

◆タイトル： 『喋るズ』

◆放送日時： 毎週月曜～木曜 20:00～20:55

◆放送局： TOKYO FM

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/shovels

●「火曜喋るズ『橋本・奥田の銀銀学学』」

出演：銀シャリ・橋本直、ガクテンソク・奥田修二

概要：吠える銀シャリ橋本、猛るガクテンソク奥田。口数多い系ツッコミ芸人が初タッグ！口角泡飛ばし放たれるワードは情報過多。喧喧囂囂、喧喧諤諤、銀銀学学！ここ半蔵門から世の森羅万象に時間一杯まで物申し続けます！

公式X：https://x.com/gingaku_tfm