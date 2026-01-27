【Dior】2026年春夏オートクチュール コレクションを発表

クリスチャン・ディオール合同会社(C) ADRIEN DIRAND

ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏オートクチュール コレクションは、「ヴンダーカンマー（驚異の部屋）」のように構成されています。そこでは、持ち主の個人的な喜びのために、美術館級の作品と自然の驚異が展示されます。自然と技巧が出会い、古いものが新しいものを受け入れます。かつてのディオールのクリエイティブ ディレクターを務めたジョン・ガリアーノからアンダーソンに贈られた、摘みたてのシクラメンの花束は、クリエイティブな継続性の詩情あふれるバトンとなり、陶芸家マグダレン・オドゥンドの擬人的な作品と共に考察されます。ラインは構造的なフォルムに沿ってしなやかに流れ、あるいは身体を優しく覆い、曲線を引き立て、動きを強調します。新しいフォルムの文法が生まれ、メゾンの基盤と共鳴しながら、その語彙を拡大します。ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 オートクチュール コレクションは、1月26日パリにて発表されました。コレクションが発表されたロダン美術館 において 1月27日(火)-2月1日(日)の期間中に開催される“Grammar of Forms(フォルムの文法)”展では、ジョナサン・アンダーソンがディオールで初めて手掛けたオートクチュール コレクションを展示します。

