品川・羽田へのアクセス良好。五反田に全室8名定員のホテル「illi Aest Shinagawa-Gotanda」が2026年1月末開業

グループ滞在に最適化したホテル「illi Stays」の企画・開発・運営を手掛ける、株式会社BARE NOTE STUDIO(https://barenotestudio.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：黒木郁己、以下BNS）は、「illi Stays」ブランド20拠点目・品川区エリア2拠点目となる「illi Aest Shinagawa-Gotanda（イリー エスト シナガワゴタンダ）」を2026年1月末に開業いたします。

ホテル概要｜全室8名定員の「Urban Retreat」な滞在空間

■立地：3路線2駅が利用可能。五反田駅徒歩6分・大崎広小路駅徒歩3分

JR山手線・都営浅草線・東急池上線の3路線が乗り入れる五反田駅からは、品川・渋谷・新宿・東京といった主要ターミナル駅へ乗り換えなしでアクセスが可能です。羽田空港からのアクセスも良く、国内外のゲストにとって利便性の高い拠点です。

■空間：素材感と遊び心の融合

「Urban Retreat」をテーマに、天井の木目デザインや壁面の石の素材感、各所に施した間接照明が洗練された上質な空間を生み出し、グリーンのアイテムがミッドセンチュリーの遊び心と温かみを添えます。それぞれの過ごし方に寄り添うゾーニングと心地よいインテリアが、思い思いのくつろぎを自然と生み出します。

■ホテル名の由来：「Aest（エスト）」に込めた想い

ホテル名の「Aest」は、「Aesthetic（美学、審美的な）」に由来しています。都心の利便性の中心にありながら、一歩足を踏み入れると時間の流れが緩やかに変わるような「余白の美」を追求しデザインされました。整然とした美しさの中で、感性が研ぎ澄まされるような滞在を提供したいという想いが込められています。

■設備・アメニティ：充実した設備で、暮らすような滞在を

全客室内にリビング、ダイニング、キッチン、洗面スペースがあり、各エリアには「暮らし」に必要なアイテムをひと通りご用意しています。

＜設備・備品＞

洗濯乾燥機/ヘアドライヤー/洗面コップ/IHコンロキッチン/電子レンジ/冷蔵庫/冷凍庫/電気ケトル/ダイニングテーブル＆椅子/ローテーブル＆ソファ/チューナーレスTV/衣類用アイロン/アイロン台/ハンガー/スリッパ/変換プラグ

＜アメニティ＞

シャンプー/コンディショナー/ボディソープ/ハンドソープ/洗顔料/化粧水/乳液/歯ブラシセット/洗濯用洗剤/バスタオル/フェイスタオル/バスマット

■ご予約は「illi Stays」予約サイト(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/769714) および各種予約サイトにて

公式予約サイトからの予約でご利用いただける特別クーポンをご用意いたしました。この機会にぜひ、特別な滞在をご体験ください。

クーポンコード：AEST2601

割引料金：宿泊料金より 5,000円 OFF

対象施設：「illi Stays」全施設

利用方法：「illi Stays」予約サイトでの予約時、クーポンコード入力欄に上記コードをご入力ください。

「illi Stays」とは｜ホテルと自宅のイイトコドリを追求

「illi Stays」は、グループ向け滞在に特化したホテルブランドです。「家よりも快適に、ホテルよりも特別に。」をコンセプトに東京都内中心に展開しています。

インバウンド需要の高い主要エリアに位置し、観光の拠点として利便性の高い立地を選定しています。全客室に、リビング・ダイニング・キッチン・洗濯乾燥機を備え、4名様以上での長期滞在にも適した空間設計を実現しています。無人運営でありながら、24時間サポート体制やシームレスなチェックイン・チェックアウト、ホテル基準の清掃クオリティを提供しています。そして、施設ごとに異なるコンセプトデザインが、旅先での滞在に特別感を添えます。

ホテルのホスピタリティとデザイン性、自宅のような安らぎと機能性を兼ね備えたイイトコドリのホテル。それが「illi Stays」です。

HP ：https://illi-stays.com/(https://illi-stays.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/illi_stays/(https://www.instagram.com/illi_stays/)

TikTok ：https://www.tiktok.com/@illi_stays(https://www.tiktok.com/@illi_stays)

今後の展開｜観光再興と不動産再生を支えるブランドへ

現在、新規物件の取得やパートナー企業との商品開発など、多様なプロジェクトを進めています。

BNSが目指すのは、日本の観光資源を最大限に活かすことで観光産業の成長に貢献すると同時に、稼働率や収益性が低下した不動産を再生し、新たな価値を生み出すことです。この実現に向け、共に歩むパートナーを募集しています。末尾の問い合わせ先まで、お気軽にご連絡ください。

■投資家の皆様へ｜安定収益と体験価値を両立するプロフィットシェア事業

今回の新規開業は、プロフィットシェア事業として実現しました。

投資家様には、物件オーナー様と賃貸契約を締結していただき、入居保証金や内装施工費など、入居に必要な初期費用をご負担いただきます。ホテル運営はすべてBNSが担当するため、 提携パートナー様は毎月のレポートを確認するだけです。

また、初期コストの減価償却による節税効果へのアプローチに期待でき、宿泊料収入からの利益分配、さらに「illi Stays」を所有することで、ご自身やご家族が実際に宿泊利用できるといった、単なる収支を超えた付加価値を体験していただけます。

■不動産仲介の皆様へ｜ホテル候補物件を探しています

BNSは、ゆとりある客室を活かした無人運営のホテル事業「illi Stays」を展開しています。これまでの都内の出店においては、一泊あたり平均6万円台の宿泊単価を維持しつつ、平均宿泊日数は3日以上、稼働率は常時90％超と、国内外から高い評価をいただいています。

洗練されたデザインと、キッチン・洗濯乾燥機など中長期滞在に適応した機能性が特徴で、物件だけでなく街そのものの活性化にも貢献できると考えています。新築開発物件だけでなく、築古ビルを活用したコンバージョンも柔軟にご相談可能です。ご紹介・ご相談がありましたら、末尾の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

〈対象物件〉

契約形態：BNS及びパートナー企業との賃貸借契約

必要設備：[1部屋] 電灯50A、動力30A、ガス（給湯器20号）、給排水設備、窓あり

[建物] 自動火災報知設備

建物条件：新築開発物件、築古ビルをコンバージョンでの入居検討可能（空中階1フロアから入居可能）

■不動産オーナーの皆様へ｜低迷したビルの価値を収益ホテルへ再生

時代や社会ニーズの変化によって稼働率や収益率が低下し、活躍しきれていない建物を「illi Stays」へとコンバージョンし、現代のニーズに応える価値を再創出します。これにより、再び高収益を実現する不動産へと生まれ変わります。

■パートナー企業募集｜共にホテルを創る仲間を探しています

今後、さらに出店を加速させていくにあたり、以下の領域でご協力いただけるパートナー企業様を募集しています。「より良いものを創り上げたい(Product is Everything)」という、BNSが大切にしている価値観に共感していただける企業様と協業できることを心より願っております。ご興味をお持ちの企業様は、末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

- 不動産会社- 内装設計・施工会社- リネンサプライ会社- ホテル清掃・運営サポート会社 など

会社概要｜株式会社 BARE NOTE STUDIO

「人生が変わる一瞬をデザインする」というビジョンのもと、ホテル開発・運営事業、不動産再生事業、クリエイティブ事業を手がけています。創業のきっかけとなったシェアハウスでの出会いと体験から、空間には人の心を動かし、人生を変える力があると確信し、誰かの人生を少しでも前へ動かすような空間づくりに取り組んでいます。

周辺地域の魅力とホスピタリティを編み込み、ホテルブランド「illi Stays」の展開を加速させることで、“Japan as No.1”をもう一度、自分たちの手で実現することを目指しています。

また、遊休化した不動産に新たな価値を与えることも、私たちの大切な役割の一つです。時代や社会ニーズの変化によって活躍しきれていない不動産をホテルへと再生し、高収益物件へ転換することで、日本が抱える不動産課題の解決にも取り組んでいます。

人々の暮らしや未来が持続的に豊かになる「社会的価値」と、事業としての成長を支える「経済的価値」の両立を追求し、価値ある空間を創出し続けます。

設立 ：2017年12月25日

代表 ：黒木 郁己

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-22-9

AD-O渋谷道玄坂5F

事業内容 ：ホテル開発・運営事業

不動産再生事業

クリエイティブ事業

企業HP ：https://barenotestudio.com/

お問い合わせ ：info@barenotestudio.com