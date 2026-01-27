卓球Tリーグxヤングジャンプ　卓球漫画とのコラボキャンペーンを実施

一般社団法人Ｔリーグ

卓球のＴリーグとヤングジャンプ(株式会社集英社)では、コラボキャンペーン「読んで！観て！卓球を楽しもうキャンペーン！」を実施します。



ヤングジャンプからは、卓球漫画「灼熱の卓球娘」と「終わらないヨスガ」それぞれ2巻までが、期間中、無料で閲覧が可能となります。

また、卓球のTリーグからは、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ4試合に対し、各試合100名をご招待します。





「卓球」の楽しみ方は色々とありますが、Ｔリーグファンの皆さまには漫画でも卓球をお楽しみいただき、漫画ファンの方には、現地で卓球のスピードや迫力をお楽しみいただくことで、より多面的に卓球文化が広がることを期待しております。

【キャンペーン内容１.】

◆卓球漫画「灼熱の卓球娘」と「終わらないヨスガ」2巻分を無料で閲覧

・キャンペーン期間：1/27（火）～3/29（日）

・キャンペーンURL： https://ynjn.jp/titles/feature/?d=5308



＜灼熱の卓球娘＞

王者が陥落し、波乱の時代を迎えた中学女子卓球界。雀が原中学にやってきた転校生・旋風こよりが、新たな風を巻き起こす…!?



＜終わらないヨスガ＞

「6歳までに始めないと一流選手にはなれない？」卓球の五輪元日本代表と、孤独な少年・深堂縁が紡ぎだす、スポーツ界の“常識”に楔を打ち込むドラマチック卓球史。

【キャンペーン内容２.】

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフご招待

・キャンペーン期間：1/26（月）～3/8（日）

・キャンペーンIRL： https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=iaf5efih6hlfoz1(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=iaf5efih6hlfoz1)



＜プレーオフ情報＞

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル

3/21（土) 10:30開場 12:00試合開始 会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ

女子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位



◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル

3/21（土） 16:30開場 18:00試合開始 会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ

男子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位

---

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子ファイナル

3/27（金） 17:30開場 19:00試合開始 会場：代々木第二体育館

男子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム



◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナル

3/28（土） 12:00開場 14:00試合開始 会場：代々木第二体育館

女子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム