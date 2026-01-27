【1/26開催】なぜ「高スキル人材」が組織を崩壊させるのか？株式会社イマジナが東京で解き明かした、AI時代に企業が取り戻すべき「人間的基盤」の正体

株式会社イマジナ

企業ブランディングと人材育成を支援する株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野 吉記）は、2026年1月26日（月）、東京・京橋の東京コンベンションホールにて「経営者のためのインナーブランディングセミナー：根本教育の必要性と実践」を開催いたしました 。

2025年末に発売された著書『共感価値の設計図』の出版を記念した本セミナーには、組織変革を志す多くの経営者・人事責任者が来場。「スキル教育」だけでは解決できない現代企業の構造的な欠陥と、それを根底から覆す「根本教育」の全貌が公開されました 。

■ 開催の背景：2026年、日本企業を襲う「静かなる危機」

「なぜ、優秀な若手が辞めていくのか」 「なぜ、研修をしても現場の空気が変わらないのか」

2026年、多くの企業が直面しているのは、単なる人手不足ではありません。それは組織内部で進行する「価値観の断絶」と「熱量の欠如」です。本セミナーにおいて、登壇した代表の関野吉記は、この原因が従来の「スキル偏重型」の育成にあると指摘しました。AI技術が進化し、業務スキルがコモディティ化する中で、企業が競争優位性を保つために必要なのは、社員一人ひとりが企業の理念に深く共感し、自律的に動くための「人間的基盤」の再構築です。

■ セミナーハイライト：組織を「死」に至らしめる病理と処方箋

■ 参加者の反響と今後の展開

- 「破壊者」の正体関野は講演の中で、人材を「能力（スキル）」と「共感（理念への理解）」の2軸で分類。最も警戒すべき存在として、能力は高いが理念に共感していない「破壊者」の存在を挙げました。彼らの冷笑的な態度は、将来有望な若手のモチベーションを削ぎ、組織全体を腐敗させる「感染源」となります。多くの企業が陥る離職の連鎖は、この構造を見過ごしていることに起因します 。- 「根」を育てる有機的で生命力のある「根」を育てることが、イマジナの提唱する「根本教育」です。「枝葉（スキル）」を支える「根（価値観・在り方）」が腐っていれば、どんなに高度な技術を接ぎ木しても、その木はいずれ倒れてしまいます。本セミナーでは、感謝や利他といった普遍的な価値観を、現代ビジネスの文脈で論理的に腹落ちさせ、社員の行動変容を促す独自のメソッドが解説されました。- 90分で会場の空気を変える「共感」の力セミナー後半では、実際にイマジナが企業や教育現場（大学・就活生向けワークショップ）で実践しているプログラムの一部を紹介。論理だけでなく、感情に訴えかけるストーリーテリングの手法により、参加者の「やらされ仕事」への意識を「自分事」へと転換させるメカニズムが明かされました。

会場からは、「長年抱えていた組織への違和感の正体が分かった」「管理職が疲弊する理由が、部下との『共通言語』の欠如にあると痛感した」といった声が多数寄せられました。株式会社イマジナは、東京・大阪をはじめとする全国主要都市でのセミナー開催に加え、山梨県など地方自治体と連携した地域創生プロジェクトも推進しています 。今後も「教育こそが日本の未来を創る」という信念のもと、企業の枠を超えた社会的なムーブメントとして「根本教育」を展開してまいります。

■ 登壇者プロフィール

関野 吉記（Yoshiki Sekino）

株式会社イマジナ 代表取締役社長。 15歳で単身渡米し、26歳でニューヨークにてイマジナを設立。世界で活躍する企業の強さが「インナーブランディング」にあることを見抜き、日本企業向けに体系化。3,000社以上のコンサルティング実績を持つ。最新刊『共感価値の設計図』をはじめとしたブランディングシリーズは累計60万部を突破。

■ 開催概要

日時：2026年1月26日（月）10:00～11:30

会場：東京コンベンションホール（京橋）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社イマジナ

