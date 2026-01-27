NOSTALVIA（ノスタルヴィア）がゆりやんレトリィバァ初監督映画「禍禍女」とのコラボレーションアイテムを発売。

株式会社FLAVA

監督デビュー作品にして海外映画祭4冠達成！自身の恋愛体験に基づいたという妄想と狂気が交錯する混沌(カオス)、唯一無二のオリジナル映画。

映画のメインモチーフである目玉をフォトグラファー新田桂一の写真をもとに、オリジナルグラフィックにてデザイン。

Tシャツ

\4,900（税込）

ロンT

\5,900（税込）

トレーナー

\6,900（税込）

パーカー

\7,900（税込）

カラー : ホワイトのみ

サイズ : S～XL(※TシャツのみS～XXL)

26年1月20日より予約開始、2月6日発売。

■販売サイト

・TOP FLOOR(オフィシャルサイト)

https://topfloor.jp/pages/nostalvia

・ZOZOTOWN(Lulu&Arnieのサイト内で展開)

https://zozo.jp/shop/luluandarnie/?dord=21

1月22日よりオフィシャルサイトにて新田桂一撮り下ろし、監督ゆりやんレトリィバァをモデルによるルックを特設ページにて公開。

https://topfloor.jp/pages/nv_mmo

ゆりやんレトリィバァ初監督作品

【禍禍女】2月6日公開

出演

南 沙良

前田旺志郎、アオイヤマダ、高石あかり、九条ジョー、鈴木 福

前原瑞樹、平田敦子、平原テツ

斎藤 工、田中麗奈

監督：ゆりやんレトリィバァ

脚本：内藤瑛亮 音楽：yonkey

企画 ・ 配給：K2 Pictures

企画・プロデュース : WITCOLLECTIVE

映画公式サイト

https://k2pic.com/film/mmo/

ブランドコンセプト

NOSTALVIA(ノスタルヴィア)とはNOSTALGIC+VIA(懐古を経て)という造語。懐古から感じるインスピレーションをもとに、現代を生きる様々な人間が生み出すケミストリーから全く新しいカルチャーを創造するという想いを込めています。

【共感と共創】

Z世代には新鮮、ミレニアル世代にはどこか懐かしいと思うような、時代を超えて共感できる事象(カルチャー)に着目。「活気のあった時代」に若者だった世代がカルチャーテーマを掘り起こし、現代に生きる若手デザイナーやクリエイターが料理する。単なるリバイバルではない、2世代間のケミストリーを生み出す共創。

私たちはギャラリーのオーナーが自身のこだわりのある企画展示会をするように、都市別にカルチャーテーマをキュレーションし、ストーリー性をもってそのカルチャーを象徴する企業や店舗、ブランド、クリエイターとコラボレーションMIXで仕掛けていきます。

Instagram

Threads

ブランドキュレーター：新田桂一

1975年東京生まれ、文化服装学院アパレルデザイン科卒業後1997年に渡米、Terry Richardson氏に6年間師事

2006年に帰国後、独立

2018年 第49回講談社出版文化賞写真賞受賞

2021年に開催された東京パラリンピックではIPC（国際パラリンピック委員会）×WOWOW パラリンピックドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」のKEY VISUALを担当。

2022年以降もWOWOW「WHO I AM」PROJECT /「WHO I AM パラリンピック」「WHO I AM LIFE」のKEY VISUALを担当している。

現在は日本を拠点にパッショナブルな作風で広告やファッション雑誌など多方面で活動中。

会社概要

会社名 株式会社FLAVA(フレイヴァ)

設立 2007年2月1日

資本金 4億1250万円

代表取締役社長 木村 祥司

取締役 今井 亮

所在地 〒550-0013

大阪府大阪市西区新町1-28-3 四ツ橋グランスクエア 9F-C

電話番号 TEL：06-6531-1147

FAX：06-6185-1047

事業内容 EC事業

お問い合わせ先

担当：有山 TEL:06-6531-1147 E-mail : nostalvia@flava.co.jp