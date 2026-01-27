「バイアスなき社会を技術で」東京女性未来フォーラム2026で共同宣言に登壇

コグニティ株式会社

知識表現AIを用い、会話・文章データから組織課題を可視化するコグニティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：河野理愛、以下「コグニティ」）は、2026年1月26日（月）に東京国際フォーラムで開催された東京都主催イベント「東京女性未来フォーラム2026」に参加し、小池百合子東京都知事ならびに参加企業のトップ等とともに、女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた「共同宣言」に登壇しました。

「東京女性未来フォーラム2026」は、企業経営者の意識改革や職場文化の変革を後押しし、男女ともに活躍できる環境づくりを社会全体に広げることを目的に開催され、基調対談や中高生による提言発表、女性経営者の表彰、そして共同宣言などが実施されました。

共同宣言パネル（コグニティは右上）

東京女性未来フォーラム2026のWebページ： https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/mirai-forum2026/

■ コグニティが共同宣言で掲げた取り組み

東京女性未来フォーラムの共同宣言登壇企業は、経営戦略として以下の取り組みを進めることを宣言しました。

「トップマネジメントにより、組織の文化を変革します。」

「女性の管理職を育成し、意思決定の場における女性を増やし、より一層多様な声が反映されるようにします。」

「誰もがチャレンジできる働きやすい職場づくりを行います。」

コグニティは、「思い込みで判断しない『バイアスなき社会』を技術で作る」という方針のもと、意思決定の質と公正性を高める取り組みを推進していきます。

共同宣言パネル

■ 女性活躍に対するコグニティの考え

コグニティは2013年の創業時から全面的にテレワークを採用し、居住地に左右されない採用を継続してきました。その結果、時短・細切れ・いつでもどこでも働ける柔軟性を活かし、現在は所属者の約9割が女性となっています。一方で、働く女性の環境づくり・育成には難題も多く、継続的な改善が不可欠です。

またコグニティは、社内環境の整備にとどまらず、徳島・秋田・萩・釧路・栃木など各地で女性活躍の環境づくりにも取り組んできました。今後も社内外で「多様性を活かす」ことから逃げず、諦めず、高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりに取り組んでいきます。

共同宣言

【矢板市女性のキャリアリスタート支援事業】

・企業講座：https://cognitee.com/docs/yaita_corp_brochure.pdf

申込フォーム：https://forms.gle/QVGLok677tCMH7nB9

（矢板市外からも参加可能です）



【釧路市 シングルマザー向けスキル講座 カメリア・ポート】

・説明会：https://cognitee.com/docs/camellia_brochure_kushiro202601.pdf

コグニティ株式会社

◯ 社 名 ：コグニティ株式会社

◯ パーパス ：技術の力で、思考バイアスなき社会を。

◯ 事業内容 ：定性情報の定量化技術を使った組織分析サービス

◯ 本 社 ：〒140-0015 東京都品川区西大井一丁目1番2－208号

◯ 設 立 ：2013年3月28日

◯ Web ：https://cognitee.com/

◯ 資本金 ：6億円（準備金含む）

◯ 従業員 ：71名（リモートワーカー含む）

◯ 代表者 ：代表取締役 河野 理愛

◯ 受賞歴他 ：

■EY Innovative Startup エンタープライズ部門受賞(2019)

■第11回 HRアワード 人材開発・育成部門 最優秀賞(2022)

■第22回 一般社団法人日本テレワーク協会 テレワーク推進賞 優秀賞受賞(2022)

■第3回TOKYOテレワークアワード 推進賞(2023)

■一般社団法人生成AI活用普及協会協議員(2023～)