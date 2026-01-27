株式会社9GATES、候補者を「待たせない」採用の実現へ。「採用一括かんりくん」導入でLINE連携を強化

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）が運営する採用管理システム「採用一括かんりくん」が、株式会社9GATES（本社：東京都中央区、代表取締役：持田 智之、以下「9GATES」）に導入され、本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

9GATESでは、以前より課題となっていた「学生のメール未読による連絡の不通」や「選考状況のブラックボックス化」を解消するため、LINE連携に強みを持つ本システムの導入を決定しました。これにより、候補者一人ひとりに深く向き合う選考体制の強化を目指します。

業務課題と「採用一括かんりくん」導入理由

9GATESは、自社ブランドマンションの企画・開発から販売までを一貫して手がけるライフスタイルカンパニーです。

お客様の人生や資産形成に深く関わる事業特性上、「個の営業力」を最重要視しており、二次面接以降は現場のトッププレイヤーが見極める、通過難易度の高い選考を行っています。そのため、人事担当者は単なる合否判定者ではなく、候補者が高い壁を越えられるよう支援する「エージェント」のような立ち位置でのコミュニケーションを重視しています。

しかし、従来の運用では以下の課題が顕在化していました。

連絡手段の乖離： 学生のメール利用頻度低下により、説明会案内などが届かず、意欲ある候補者が選考に進めない「体験の断絶」が発生していた。

管理工数の増大： 連絡がつきやすいLINE公式アカウントを併用していたが、旧来の採用管理システムとは連携しておらず、手動での情報照合に工数を要していた。

状況把握の遅れ： 管理画面上で「誰が・どこで・何名」停滞しているかが直感的に把握できず、母集団形成後の歩留まり対策が後手に回ることがあった。

これらの課題を解決するため、LINEと候補者情報がシステム内で完全連携し、かつ選考フローの視認性に優れた「採用一括かんりくん」の導入を決定しました。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp