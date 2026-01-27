佐賀発！アトピー克服の薬剤師×国際中医師が開発

薬膳香蓮株式会社

【概要】

薬膳香蓮株式会社(本社:佐賀県佐賀市/代表:横尾佳那珠)は、2026年2月4日(水)～6日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。薬剤師・国際中医師・国際中医薬膳管理師である代表・横尾が監修した「参鶏湯風薬膳スープ」と「薬膳なつめグラノーラ」「オリジナル薬膳茶」を展示し、忙しく働く女性の心身を整える薬膳食品の魅力を、全国のバイヤー・メディア・一般来場者へ広く発信します。

【出展背景：現代女性の「未病」に寄り添う薬膳フード】

薬膳香蓮株式会社は、「今日の疲れに、明日の元気のために」をコンセプトに、薬膳・漢方の知識と佐賀の豊かな自然素材を融合させた商品開発を行っています。

代表の横尾は、自身が15年以上苦しんだ成人型アトピー性皮膚炎を薬膳・中医学との出会いで克服した経験を持ちます。この実体験から、「おいしいだけでなく、体がよろこぶこと」を追求し、多忙な日々を送る現代女性が無理なく日々の生活に取り入れられる、手軽で本格的な薬膳フードを開発しました。本展示会では、健康・美容への関心が高まる中、日常の食習慣から体質改善や未病予防を目指すための具体的なソリューションとして、当社の薬膳フードを提案します。

【展示商品】

1. 参鶏湯風薬膳スープ：体を芯から温める“食べる薬膳スープ”

参鶏湯風薬膳スープ

 特徴: 佐賀産の銘柄鶏「みつせ鶏」をベースに、クコの実、なつめ、蓮の実、はと麦など、滋養に優れた薬膳食材を贅沢に配合。

 コンセプト: 冷えや疲労、ストレスをやわらげ、体を芯から温めます。

家事や仕事に追われる忙しい女性が、手軽に滋養補給できる「強い味方」として支持されています。

 メリット: 季節を問わず身体のケアを習慣化したい方に最適な、手軽で本格的な薬膳スープです。

2. 薬膳なつめグラノーラ：「発酵×薬膳」で腸活をサポート

薬膳なつめグラノーラ 3種

 特徴: 有機オートミール、佐賀産の発酵食品である酒粕、そして薬膳食材のなつめを組み合わせたグルテンフリーのグラノーラ。

 コンセプト: 酒粕が持つ自然な旨みと、薬膳ならではのまろやかな甘みが融合。「朝10分のエネルギーチャージ」を叶える一品として、美容感度の高い女性に人気です。

 メリット: 発酵食品と薬膳という新しい切り口で、毎日の食習慣に無理なく「腸活」を取り入れられる点が好評です。

【展示会の見どころ】

薬膳素材の数々

薬膳香蓮ブースでは、単に商品を展示するだけでなく、来場者が薬膳の魅力を深く実感できる企画を用意しています。

 試食体験: 出展商品の試食を通じて、“おいしさ”と“体のよろこび”をその場で体験いただけます。

 ミニ解説: 代表横尾による商品開発背景の紹介や、薬膳・中医学に基づく「食養生」のミニ解説を実施。

 新たな価値提案: 健康志向が高まる市場において、当社の薬膳フードは「健康価値を備えたギフト」として、食品売場、ギフトショップ、ライフスタイルショップなど、幅広いカテゴリーでの新たな販路拡大が期待できます。

薬膳の世界をもっと身近に、もっと日常へ。地域素材を活かした未病予防に貢献する商品を通して、全国の皆様の心身の健康を支えてまいります。

【出展概要】

展示会名： 第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

日程： 2026年2月4日（水）～2月6日（金）

場所： 東京ビッグサイト

展示内容：参鶏湯風薬膳スープ・薬膳なつめグラノーラ・オリジナル薬膳茶

【会社概要】

社名: 薬膳香蓮株式会社

所在地: 佐賀県佐賀市巨勢町大字高尾99番地8

代表: 横尾佳那珠 (薬剤師・国際中医師・国際中医薬膳管理師)

コンセプト: 「今日の疲れに、明日の元気のために」 / 「薬膳を身近に、手軽に！ 食べて病気の予防・未病の改善」

公式サイト: https://karen-yakuzen.com/(https://karen-yakuzen.com/)

【事業内容】

 薬膳・漢方の中医学に関する養成講座・通信講座などの教育事業

 薬膳・漢方素材を使った食品および飲料の開発・製造・販売

 ワークショップ、薬膳料理教室、体質カウンセリングなどのイベント企画・

運営

【代表プロフィール】

代表・横尾佳那珠は、20歳で発症し15年以上苦しんだ成人型アトピー性皮膚炎を薬膳・中医学との出会いにより克服。薬剤師として20数年勤務。西洋医学の知識とアトピー性皮膚炎を克服した経験や東洋医学の知識を活かし、自然素材・無添加・グルテンフリーにこだわった商品開発を通じて、未病予防や体質改善を目指す女性のライフスタイルに寄り添う事業を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

薬膳香蓮株式会社

担当：横尾佳那珠

TEL:090-8351-9028

Email：birth.yakuzen@gmail.com