ノイズ、残響、グリッチ、幾層ものインストゥルメンタル。沈黙を超え、感情が確かな輪郭を持って、浮かび上がる。Solvrae 1st Album『After the Silence』1月28日配信開始。

ＥＬＦＩ Mｕｓｉｃ Ｇｒａｖｉｔｙ合同会社

本作は、自身の情緒と深く向き合いながら書き下ろした全10曲で構成されている。電子音楽を基調としつつ、多様なビート、ノイズの質感、そしてピアノの響きを緻密に重ね合わせ、奥行きのあるサウンドスケープを描き出す。さらに、ジャンルを横断しながらアコースティックな楽器群も取り入れることで、エレクトロニカの先鋭性に加え、より人間的で柔らかな感情の余韻を帯びた表現へと広げている。

内省の果てに掴み取った希望の輪郭を、無機質な電子音と心に響くメロディが静かに結び合わせ、聴く者の心に熱をともしながら、新たな地平へと踏み出すサウンドに仕上がっている。

After the Silence1st Album『After the Silence』

01.Default Mode

02.Still Hill

03.Singularity Collisions

04.Mind in a Thousand Folds

05.Extinction 99

06.Lifelifelife

07.After the Silence

08.Chromatic Fugue

09.Sleepwalker

10.Tokyo Wasteland

アーティストプロフィールSolvrae

「Solvrae」（ソルヴレイ）は、ポストクラブ的な残響とグリッチによる崩壊的な構造、記憶のように歪むアンビエンスを手がかりに音を設計する、実験的エレクトロニック・プロジェクト。無機的な信号や音響構造が、いつの間にか情動や記憶のような振る舞いを帯びてしまう―その変質の瞬間をサウンドとして掬い上げている。

精緻に崩したグリッチ処理と断片的なサンプリングを基盤に、にじむような旋律と推進力のあるビートを同居させる構成が特徴。ピアノを核に据えたエレクトロニカを中心に、アンビエント、IDM、Lo-fi HipHop、クラブミュージックまでを横断し、緻密さと余韻の両方を失わない音像を描き出す。

音響構造の不整合や信号の歪みが、意図せずして情緒や記憶に似た知覚を呼び起こす。「Solvrae」とは、そのズレが生む感覚を、作品として記録していく試みである。ストーリー

「Solvrae」は、Error Signal名義に培った高速ビートと緻密なサウンドデザインの経験を土台に、より深いストーリー性を扱うために始動した新プロジェクト。強度のある構築性は引き継ぎつつ、音そのものが語りになっていく形式へ舵を切っている。

ピアノを感情表現の中心に置き、推進力のあるリズムと多層的なテクスチャを融合。焦燥と高揚が交錯するドラマを、展開や質感の変化として組み上げ、聴取体験そのものを物語として成立させていく。

制作は単曲中心から、アルバム全体を通してひとつの世界観が連続する没入型の提示へと拡張してきた。IDMやエレクトロニック・ミュージックのリスナーはもちろん、深い集中を求めるクリエイター層や、ヘッドホンで細部を追う聴き方を好む層にも届くレンジを志向している。

今後は、音響設計の精度と叙情的な旋律を同時に成立させるアプローチで、ゲーム、映像作品、広告、展示空間など「世界観」が重視されるメディアとのタイアップをはじめ、ジャンルを横断したクリエイティブなコラボレーションの展開を狙う。

＊Error Signal名義での実績

・2021年12月：同人音楽活動を開始

・2021年：Diverse System コンピレーション『AD:PIANO VIII -Alter-』参加

・2023年3月：Deemo II「Valhalla」収録（Album 26）

・2023年4月：Deemo II「Anti」収録（Story 05）

・2025年1月：Deemo II「Cloudburst」収録（Album 45）

・2025年8月：Deemo II「Colchicum」収録（無題07）

リリース情報

・アーティスト名：Solvrae（ソルヴレイ）

・タイトル：After the Silence(https://pcim.lnk.to/AftertheSilence)

・形態：Digital Album

・収録曲数：全10曲

・配信日：2026年1月28日（水）

・レーベル：EMG MUSIC

・配信リンク：https://pcim.lnk.to/AftertheSilence(https://pcim.lnk.to/AftertheSilence)

お問い合わせ

ELFI Music Gravity 合同会社

担当：前川

E-Mail：kaya@elfi-mg.co.jp

会社概要

社名：ELFI Music Gravity 合同会社

本社所在地：神奈川県川崎市中原区

代表取締役：前川華也

事業内容：音楽プロダクション

設立： 2024年5月