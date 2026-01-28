Naz Yamada、一途で矛盾だらけの恋心を描いた新曲「You are the one」を1月28日にデジタルリリース　LIVE映像を使用したMVも同日プレミア公開

エヌ・キューブ・エンタテインメント株式会社

本作は、「恋は盲目」という言葉の通り、周囲から反対されるような相手であっても惹かれてしまう感情、欠点さえも受け入れてしまうほどの一途な恋心をテーマに描かれた楽曲。

矛盾や迷いを抱えながらも、「それでも好き」という確かな想いを、Naz Yamada ならではの憂いを帯びた歌声と、R&Bサウンドで表現している。

Music Video では、昨年2025/12/6開催されたNaz Yamada “DESTINY” feat. Neighbors ComplainのLIVE映像が使われており、LIVE会場の臨場感も感じられる。

「You are the one」YouTubeプレミア公開 2026/1/28 0:00

https://youtu.be/-XvvEMhd3mw

Naz Yamada「You are the one」Music Videoサムネイル

■ リリース情報

Naz Yamada

Digital Single

「You are the one」

・配信開始日：2026年1月28日（水）

・ISRC：JP92E2501980

Streaming & Download

https://nex-tone.link/A00210271

Naz Yamada 「You are the one」ジャケット写真

■ 楽曲について（Naz Yamada コメント）

恋は盲目なもの。

周りから反対されるような人でも、好きになってしまったら欠点も見えなくなってしまう。

それとも本当の恋だからこそ、すべてを許すことができているのか。

矛盾だらけで、迷っていても、

それでも「好き」という気持ちだけは確かであるという、一途な恋心を歌いました。

Naz Yamada アーティスト写真

■ Naz Yamada（なづ やまだ）プロフィール

沖縄県沖縄市出身、2000年生まれのシンガー／ミュージシャン。

R&B、ソウル、オルタナティブを軸にしたサウンドと、魅力的で憂いを帯びた歌声、高い歌唱力を併せ持つ。

幼少期より音楽に親しみ、13歳でオーディション番組「X factor Okinawa Japan」にて2000組の中からベスト9に選出。

2025年夏より Ncube Entertainment に所属。

沖縄を拠点に、世界へ向けた音楽発信を続けている。

◆Official HP(https://nazyamada.com)

◆Instagram(https://www.instagram.com/naz_ymd)

◆X(https://x.com/ymd_naz)

◆Official TikTok(https://www.tiktok.com/@naz_ymd)

◆Official YouTube Channel(https://youtube.com/@naz_ymd)