ガーナ出身、オランダを拠点に活動するアーティストBnnyhunnaが、Reggie Darteyを迎えたニューシングル「Waiting For You」をリリース

ガーナ出身、オランダを拠点に活動するアーティストBnnyhunna（ベニーハナ）が、Reggie Darteyを迎えたニューシングル「Waiting For You」を、2026年1月28日（水）にリリース。カナダ出身のアーティスト Reggie Dartey（レジー・ダーティ）をフィーチャーした本作は、信仰と内省を軸に、この世界の先にあるものへと想いを向けた内容となっている。

人生の重荷や試練を抱えながら生きるなかで、その先には平和と安息の場所が用意されているという希望が、楽曲全体を静かに包み込む。感情を抑えたヴォーカルと誠実な言葉が重なり合い、祈りのような余韻を残していく。

Bnnyhunnaは、オランダのグラミー賞とも称されるEdison Awardを受賞したデビューアルバム『ECHOES OF PRAYER』によって注目を集めてきた。同作は各国のラジオやプレイリストで高い評価を受け、現在はグラミー賞ノミネート候補としても話題となっている。ソウル、ジャズ、R&B、アフロの要素を背景に、信仰や回復、他者との親密な関係性を、自身の経験に根ざした視点で描き続けている。

一方、Reggie Darteyは、日常の葛藤や疑問を率直な言葉で歌いながら、信仰を身近なテーマとして表現するカナダ出身のアーティスト。飾らない歌声と実感のこもった表現が、Bnnyhunnaの描く世界観と自然に重なり合っている。

「Waiting For You」は、喪失のなかにあっても愛が途切れないことや、手の届かない存在を想い続ける時間のなかで信仰が支えとなる感覚を、ほのかなアフロのムードに乗せて穏やかに描いている。

[作品情報]

アーティスト：Bnnyhunna

タイトル：Waiting For You (feat. Reggie Dartey)

ジャンル： Soul, Afro, R&B

情報解禁日：2026年1月28日（水）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年1月28日（水）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/bnnyhunna_WFY