『あんさんぶるスターズ！！』ALKALOIDの新曲「コトノハカンタービレ」1月28日(水)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ALKALOIDの新曲「コトノハカンタービレ」を2026年1月28日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。

天城一彩が率いる、スタプロの新星、エッジの利いた音楽隊ユニット『ALKALOID』が贈る、ヒラヒラと歌い踊るようなファンキーでエモーショナルなファンクサウンドにご期待ください♪

ALKALOID「コトノハカンタービレ」配信

https://bio.to/xaObX9

ALKALOID「コトノハカンタービレ」MV

https://youtu.be/IOOkYRQ1aGE

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年1月28日（水）配信

ALKALOID「コトノハカンタービレ」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6

【収録内容】

01.コトノハカンタービレ

02.コトノハカンタービレ (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：山崎 真吾 (SUPA LOVE)

【ALKALOID】

天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、風早 巽 (CV：中澤 まさとも)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars