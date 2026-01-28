読むことが、世界の「長寿革命」への参加に！　本書の印税はすべて、老化・がん・糖尿病などの研究支援へ

― 知る・実践する・支援するが一つになる、新しい読書体験 ―

OEJ Books 株式会社

OEJ Books株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：江谷信壽）は、南カリフォルニア大学（USC）長寿研究所所長で、世界的ベストセラー『The Longevity Diet』の著者、ヴァルター・ロンゴ博士による日本語版『長生きできる食べ方』を2026年2月5日（木）に発売いたします。

本書は、単なる健康法やダイエット本ではありません。がん、糖尿病、アルツハイマー病、そして老化そのものに挑む世界最先端の長寿研究に、読者が“参加する”ための一冊です。読むこと自体が研究支援につながり、健康実践と社会貢献を同時に叶える、新しい読書体験を提供します。

ヴァルター・ロンゴ博士

■「細胞から若返る」――長寿研究の核心

ロンゴ博士は長寿研究の核心を次の言葉で示しています。

“The center of Longevity Revolution is treat aging.”

（長寿革命の核心は、老化に対処することだ。）

病気を個別に治療するのではなく、老化そのものに科学的に介入すること。これこそが、がん・糖尿病・神経変性疾患など、あらゆる慢性疾患の共通原因に向き合う道であり、「細胞から若返る」という概念の本質です。本書では、老化・生命科学・栄養学の最先端研究に基づき、細胞レベルで体をリセットする食事法を理論と実践の両面からわかりやすく解説しています。

■本書の特徴

■世界で進行する「長寿革命」と、その中心人物

- 世界的長寿研究の第一人者、ヴァルター・ロンゴ博士の30年にわたる研究の集大成が日本語化- 老化、がん、糖尿病、アルツハイマー病などの共通基盤である「老化」に焦点を当てた、世界最先端の長寿研究を一般向けに解説- 「細胞から若返る」ことを目的に設計された、科学的根拠に基づく5日間の食事法を紹介- 世界39か国で翻訳、累計発行部数100万部を超える国際的ベストセラー- 多くの医師、研究者、著名人が推薦する“食と老化の科学”の決定版- 本書の印税はすべて、慈善活動基金および非営利の大学・研究機関に寄付- 「読む」「実践する」「研究を支援する」が同時に成立する、これまでにない読書体験

現在、欧米を中心に「Longevity（健康長寿）」は巨大な研究・投資分野へと急速に成長しています。老化はもはや「避けられない運命」ではなく、科学的に介入可能なプロセスとして捉えられ始めています。

- 世界最大級の健康長寿コンテスト「Xプライズ・ヘルススパン」では、2025年5月にトップ40チームが発表、日本からも6チームが選出- 米国では2026年1月に新たな国家ガイドラインが発表され、「食」と「老化」を結びつけた議論が国家レベルで加速

こうした潮流の中心人物が、USC長寿研究所所長のヴァルター・ロンゴ博士です。博士が30年以上にわたり積み重ねた研究の集大成が、本書『長生きできる食べ方』です。





ハリウッドでも「断食と長寿革命」をテーマにしたドキュメンタリー作品が制作されており、本書はその思想的インスピレーション源となっています。

■なぜ今、日本で刊行されるのか

日本は世界有数の長寿国でありながら、平均寿命と健康寿命の差が、男性で約9年、女性で約12年にも及び、「長生きはできるが、健康に生きられない」という深刻な課題を抱えています。さらに、現代の日本社会では、生活習慣病の増加、肥満、糖代謝異常、女性特有の不調、副腎疲労、慢性的なストレスなど、“未病”の段階で悩む人が急増しています。

こうした背景から、読者の間では「エビデンスに基づく“細胞レベルの若返り”メソッドを果たして日本でどう活かせるのか」という関心が高まっています。ロンゴ博士が30年以上にわたって積み重ねてきた研究をまとめた本書の日本語版は、まさに今、強く求められている一冊です。

本書は、分子レベルで老化のメカニズムを解き明かしつつ、日常の食卓から身体を再生へ導く具体的な方法を提示。現代日本に必要とされる“新しい健康の教科書”として、多くの人々の健康意識と生活習慣の改善に貢献します。

■本書の中心となるメソッド：ファスティング・ミミッキング・ダイエット（FMD）とは？

ロンゴ博士が30年以上の研究を経て開発した、5日間「食べながら」断食効果を得られる食事法です。

断食の苦痛なしに、次のような効果が臨床試験で確認されています：

- 幹細胞の活性化- 疲れた細胞の掃除（オートファジー）- 内臓脂肪の減少- 老化マーカー改善- 免疫機能の調整

FMDは世界中の大学や医療機関で40件以上の臨床研究が進行しており、糖尿病、がん、認知症、心血管疾患など、長寿医療の新常識として注目されています。

本書では、この最先端の食事法を日常生活に無理なく取り入れる方法も具体的に紹介。「知る」「実践する」「支援する」を一冊で実現できる、新しい健康体験を提供します。

■本書の主な内容（抜粋）

- 30年の老化研究からわかった「長寿の5本柱」- 細胞を若返らせる食べ方の科学- 5日間のFMD完全メソッド- 日常でできる“老けない食習慣”- 長寿の村に共通する「100歳まで元気な人の食卓」- 30のレシピ＆主要食材の栄養ガイド■著者について：ヴァルター・ロンゴ（Valter Longo, PhD）

南カリフォルニア大学・長寿研究所所長。世界的に尊敬される老化・栄養・再生医療の研究者。

NIA/NIH ネイサン・ショック・レクチャー賞（2010）

AFAR ライジングスター賞（2013）

グレン研究賞（2016）

『TIME』誌「医療・健康分野で最も影響力のある50人」（2018）

Highly Cited Researcher（2021-2025）

「ファスティング・ミミッキング・ダイエット」の提唱者として世界的ブームを牽引。

著者印税はすべて自身の財団を通じ、がん・アルツハイマー病・自己免疫疾患などの研究支援に寄付されます。

■ ロンゴ博士からのメッセージ動画

https://longevitydiet.jp/wp-content/uploads/2025/12/199960b625049420804d2e26170437b8.mp4

■医師（麻酔科指導医）、医学博士 柳澤綾子氏も推薦！

「長寿科学の最前線。医師の立場から強く薦めます。この知識は多くの方に役立つと確信します。」

■ 本書の基本情報

書名：『長生きできる食べ方』

原題：The Longevity Diet

著者：Valter Longo, PhD

発行：OEJ Books 株式会社

仕様：四六判／並製／360ページ

定価：1,980円（税込予定）

発売日：2026年2月5日

ISBN：978-4839701918

■ 本書に関するお問い合わせ

OEJ Books 株式会社 広報担当：江谷

E-mail：etani@oejbooks.com

HP：https://longevitydiet.jp/