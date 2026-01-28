MSI、パソコン工房限定のB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-E」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel Core(TM) Ultra 200Sシリーズプロセッサー対応のB860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-E」を、2026年1月30日（金）よりパソコン工房限定で発売いたします。

本製品は、高速ネットワーク機能と組立が簡単になるEZ DIY設計を搭載したコストパフォーマンスに優れるMicro-ATXマザーボードです。PCIe 5.0に対応するため最新のGPUやSSDを使用することができ、日常ユースだけでなくゲーミング用途でも活躍できる製品となっています。

【PRO B860M-E】 税込17,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B860M-E

【PRO B860M-Eの主な特徴】

- 高品質部材とシンプルなデザインを採用したMicro-ATXマザーボード- PCIe 5.0 x16スロットを搭載し、最新のグラフィックスカードに対応可能- PCIe Gen5 M.2スロットを搭載し、高速ストレージの性能を引き出す- ねじやドライバーを使用せずにM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 Clip IIに対応- グラフィックスカードのロッククリップを指で押しやすいように大型化したEZ PCIe Clip IIを採用- 5G LANを搭載し、高速で安定したネットワーク環境を構築可能

