スケッターとJ A Lが連携！　マイル提供を通じて「互助インフラ」の構築へ

株式会社プラスロボ

株式会社プラスロボ(本社： 東京都港区、代表取締役社長: 鈴木亮平、以下「プラスロボ」)と日本航空株式会社(本社： 東京都品川区、代表取締役社長: 鳥取三津子、以下「JAL」)は、プラスロボが運営する介護福祉に特化した謝礼付きボランティアのマッチングサービス「Sketter(以下「スケッター」)」を通して、ボランティア活動者を対象としたマイル提供サービスを開始します。

これにより、介護福祉ボランティア活動に参加するハードルを下げ、介護福祉に関わる者と介護を必要とする地域との関係人口の増加を目指します。

スケッターは、地域互助のプラットフォームとして、さまざまな属性の住民が無資格・未経験者でも介護事業所でのボランティア活動を可能にします。スケッターを通した活動をきっかけに介護事業所に入職する方も多く、新たな人材確保のツールにもなっています。

このたび、スケッターを通してボランティア活動された方を対象に、JALマイレージを提供開始します。マイレージを特典航空券に交換し、ご自身の旅行や、遠方エリアのボランティア活動に活用いただけます。アクティブシニアが活動することはフレイル(虚弱)予防につながることから、55歳以上の対象者には追加のマイルを提供します。

これまで福祉の現場は近場の介護福祉資格保持者に関係者が限られることがほとんどでしたが、資格の有無や居住地域に囚われない多様なボランティアが関わるきっかけが生まれることで、介護福祉人材の確保だけでなく、地域と人をつなぐ「関係・つながり」の創出につながる取り組みです。

プラスロボとJALは今後もさらなる連携進化を進め、全国各地の介護福祉従事者と関係人口の増加に取り組むとともに、移動を通じたウエルビーイングの向上に貢献してまいります。

「スケッター」▼

https://www.sketter.jp/about/

スケッターは、各自治体との連携が加速しており、北海道北見市、東京都中野区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、埼玉県川口市、埼玉県久喜市、宮城県仙台市、福岡県北九州市、福岡県福岡市、神奈川県小田原市、熊本県熊本市、神奈川県川崎市、長野県庁、長野県須坂市、長野県小諸市、茨城県大子町などとも連携しています。

地域互助の仕組みをアップデートして、福祉インフラを再構築する