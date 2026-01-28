WEBデザイン学習者の6割が挫折を経験。挫折時の勉強法は独学が57%で最多。約7割が継続に重要と回答したこととは。

■調査概要：WEBデザイン学習における挫折経験の調査

調査方法：株式会社日本デザインによるアンケート

調査期間：2025年12月13日～2025年12月20日

有効回答：WEBデザイン学習経験者279名に調査

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

情報の出典元として「株式会社日本デザイン」の名前を明記してください。

ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://japan-design.jp/

■WEBデザイン学習経験者の約6割が「挫折経験あり」と回答

「Q.WEBデザイン学習の中で、挫折したと感じたことはありますか？」（n=279）と質問したところ、「ある（挫折経験あり）」が61.6%となり、約6割が挫折を経験していることがわかりました。

■挫折時の学習方法、「独学」が57.0%で最多

- ある（挫折経験あり）：61.6%- ない（挫折経験なし）：38.4%

挫折経験がある方に「Q.続けるのが難しいと感じた時は、どの学習方法で学んでいましたか?（複数選択可）」（n=172）と質問したところ、「独学（書籍・YouTube・WEB記事など）」が57.0%で最多となりました。

■挫折したタイミング、「オリジナル作品の制作」が44.8%で最多

- 独学（書籍・YouTube・WEB記事など）：57.0%- WEBデザインスクール：45.4%- オンライン動画講座（Udemy・Schooなど）：17.4%- 職業訓練校：2.3%- デザイン系の専門学校・大学：1.7%- その他：4.1%

「Q.「挫折した」と感じたタイミングはいつでしたか?（複数選択可）」（n=172）と質問したところ、「オリジナル作品の制作」が44.8%で最多となりました。

■挫折理由、「正解や手本が分からず不安になった」が44.2%で最多

- オリジナル作品の制作：44.8%- 案件獲得・転職活動：36.1%- ツール操作の学習（Illustrator・Photoshopなど）：25.6%- コーディングの学習（HTML/CSS/JSなど）：21.5%- ポートフォリオの作成：17.4%- デザイン基礎の学習：14.0%- 実案件：13.4%- 学習を始める前（情報収集の段階）：9.9%- その他：1.7%

「Q.挫折した理由として当てはまるものを教えてください。（複数選択可）」（n=172）と質問したところ、「正解や手本が分からず不安になった」が44.2%で最多となりました。

■挫折後にうまくいった学習方法、「WEBデザインスクール」が56.4%で最多

- 正解や手本が分からず不安になった：44.2%- 質問できる環境・人がいなかった：33.1%- モチベーションが続かなかった：32.6%- 何を学べばよいか分からなくなった：26.7%- 調べても理解できないことが多かった：26.2%- 情報が多すぎて混乱した：20.9%- 技術的な難易度が高かった：20.4%- オリジナル作品が作れるようにならなかった：18.0%- 実務レベルに到達せず、案件や転職活動がうまくいかなかった：16.3%- 時間が確保できなかった：14.5%- その他：4.7%

「Q.挫折後に切り替えて上手くいった学習方法を教えてください。（複数回答可）」（n=172）と質問したところ、「WEBデザインスクール」が56.4%で最多となりました。

■挫折を防ぐのに重要だと感じること、「一緒に学ぶ仲間・コミュニティ」が72.1%で最多

- WEBデザインスクール：56.4%- まだ上手くいったかわからない：23.8%- 学習方法を切り替えていない：13.4%- 独学：7.0%- オンライン動画講座：5.2%- 企業の研修：1.7%- 職業訓練校：0.6%- その他：6.4%

「Q.学習を続けるうえで挫折を防ぐのに重要だと感じたことを教えてください。（複数選択可）」（n=172）と質問したところ、「一緒に学ぶ仲間・コミュニティがいた」が72.1%で最多となりました。

■まとめ

- 一緒に学ぶ仲間・コミュニティの存在：72.1%- 質問できる環境があった：65.7%- プロからフィードバックを受けられた：61.0%- メンタル面を支えてくれる環境があった：39.5%- 小さな目標を設定し、積み重ねていた：23.8%- 生活や仕事の環境が整い、学習時間を確保できた：19.8%- 気分転換をしながら学習できた：18.0%- 学習スケジュール（毎日／毎週）を決めていた：15.1%- 学習方法を見直し、より自分に合う方法に変えた：12.8%- 学習の記録（SNS・日報など）を続けていた：3.5%- 特に重要だと感じたことはない：0.6%- その他：1.2%

本調査では、WEBデザイン学習経験者279名を対象に、WEBデザイン学習における挫折経験と継続のコツについてアンケートを実施しました。

学習経験者の約6割（61.6%）が挫折を経験しており、挫折時の学習方法は「独学」（57.0%）が最多でした。挫折したタイミングは「オリジナル作品の制作」（44.8%）、「案件獲得・転職活動」（36.1%）が上位となり、基礎学習を終えた後の実践フェーズで躓きやすいことがわかりました。

挫折理由としては「正解や手本が分からず不安になった」（44.2%）、「質問できる環境・人がいなかった」（33.1%）、「モチベーションが続かなかった」（32.6%）が上位を占め、孤独な環境での学習が挫折につながりやすいことが示されました。

一方、挫折後にうまくいった学習方法は「WEBデザインスクール」（56.4%）が最多となり、挫折を防ぐ鍵としても「一緒に学ぶ仲間・コミュニティ」（72.1%）、「質問できる環境」（65.7%）、「プロからのフィードバック」（61.0%）が上位を占めました。

以上の結果から、WEBデザイン学習において挫折を防ぐためには、独学ではなく「仲間」「質問できる環境」「プロからのフィードバック」が得られる学習環境を選ぶことが重要であることが示されました。

