安心安全のモバイルバッテリーが待望の再販！準固体電池を採用し発熱リスクが低いHIDISC独自の安心設計

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、 昨年メディアや雑誌で多く紹介された 長寿命＋超安全設計の「準固体電池モバイルバッテリー/HD4-SSMBTC30W10DSBK」 の再販を開始します。本製品は、最新の準固体リチウムイオン電池を採用し、 高い安全性・低発熱性能・高い利便性 を実現した次世代モバイルバッテリーです。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCSTNBG

楽天：https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279863541/

本店：https://flashstore.jp/view/item/000000007816

■ 破損や発熱、発火のリスクが低い準固体電池を採用

近年、モバイルバッテリーの発熱や発火事故に対する不安の声が増加する中で、「準固体電池モバイルバッテリー/HD4-SSMBTC30W10DSBK」は 準固体電池を採用。液体電解質と比べて内部構造が安定しており、バッテリー内部の 熱暴走や発火リスクを大幅に低減しています。特に日常使いだけでなく、 旅行や災害時の備えとしても安心 の設計です。

外部からの圧力や衝撃に強い準固体電池

釘を刺したり、落下させたり、強い衝撃を与えても燃えにくく、液漏れや爆発のリスクが少ないセルです。

※準固体を使ったセルメーカーによる試験

※安全性が確保された環境下で試験をしています。絶対に真似をしないでください。

■ 「安心安全」を最優先した設計

近年、準固体電池を採用した製品は増えていますが、HIDISCではセルの特性に加え、国内技術者による評価や設計を行い、部品構成や放熱性などに配慮した構造とすることで、使用時の温度上昇を抑え安定した動作を実現しています。

■ 高いパフォーマンスと優れた使い勝手

本製品は単に安全性が高いだけではありません。充電機能や使い勝手にも配慮した 高性能モバイルバッテリーです。

●PD急速充電（最大30W）対応 でスマホやタブレットを高速で充電可能。

●最大15Wのマグネットワイヤレス充電 に対応し、ケーブルを使わない快適な充電が可能。

●コンパクト設計（約220g）で持ち運びやすいサイズ。

●約2000回の充放電に耐える長寿命設計 で、日常から出張・旅行まで末永く使える耐久性。

●デジタル残量表示やスマホスタンド機能 など細部にわたる使い勝手向上設計も搭載。

これらの要素が総合的に評価され、最新ランキングでは 高評価をいただきました！

ワイヤレス充電機能付残量表示ディスプレイとスタンド付き

■ 安全・安心・信頼の毎日へ

「準固体電池モバイルバッテリー/HD4-SSMBTC30W10DSBK」は、 安全性を最優先しながら、使い勝手や利便性も高次元で両立したモバイルバッテリーです。ユーザーの “安心して長く使えるモバイルバッテリー” への期待に応えるべく、これからも製品開発に努めてまいります。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/75_1_5b0c64c6c41f46ceee3827614859c307.jpg?v=202601280951 ]

株式会社磁気研究所とは

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街である秋葉原で生まれ、フロッピーやディスクなど記録メディアのパイオニアとして成長し続けてきました。現在では、スマートフォンをより快適にするモバイルバッテリーやUSBメモリ、充電アクセサリーなど、多彩なデジタル製品も展開。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、現代のライフスタイルに欠かせない製品を開発・販売を行っています。これからも、お客様の「欲しい」に応える製品を生み出し、デジタルライフをより楽しく、快適にするお手伝いをしてまいります。

https://www.mag-labo.com/

https://flashstore.jp/

https://x.gd/nOrdh

https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/

会社概要

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数 ：120名

事業内容 ：デジタル家電およびパソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

HP：https://www.mag-labo.com/