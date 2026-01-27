卒業旅行・春休みの思い出を全力応援！陸の孤島LUXUNA伊勢志摩が、赤字覚悟の「超豪華・学生プラン」を期間限定で販売開始

o.p.a.株式会社ドームテント シーサイドエリア

三重県志摩市でラグジュアリーグランピング施設を運営する「ラグナ伊勢志摩（LUXUNA伊勢志摩）」は、卒業旅行や冬休みを控えた学生を対象に、特別な優待価格で宿泊いただける「思い出作りを全力応援！学割グランピング」の予約受付を開始いたします。

昨今、学生の間でも「安さ」だけでなく「一生に残る質の高い体験」を求める傾向が高まっています。ラグナ伊勢志摩では、志摩の豊かな自然の中で、ボリュームのあるお食事、サウナ、焚き火といったプレミアムな体験を、学生ならではの特別価格でご提供。友人との絆を深める「最高の思い出作り」を全力でバックアップします。まだグランピングを体験したことがない学生の方々へ、日常を離れた最高の「非日常」をお届けします。

トゥクトゥクで送迎

学生の「一生の思い出」を妥協してほくない

コロナ禍を経て、改めて「仲間とのリアルな体験」の価値が高まっています。ラグナ伊勢志摩では、学生の皆様に「予算を理由に最高の思い出を諦めてほしくない」という想いから、赤字覚悟の限界価格に挑戦しました。日本快水浴場100選にも選ばれた「御座白浜」に隣接する絶好のロケーションで、五感を満たす贅沢な時間をプロデュースします。

夜はファイヤーピットで焚火を楽しめる学生プランのBBQ

オプションの岩風呂サウナは2種類。亜熱帯サウナとテントサウナのご用意

■ 「ラグナ伊勢志摩」学生プラン 3つのポイント

1. 伊勢志摩の恵みを堪能！学生プランだけの豪華BBQ

三重県が誇る高級食材を贅沢に使用。準備や片付けはすべてスタッフにお任せ。手ぶらで本格的なディナーを楽しめます。

2. 絆が深まる「サウナ＆岩風呂、焚火」体験

サウナや岩風呂(別料金)でリフレッシュした後は、夜空の下で焚き火を囲むひとときを。揺らぐ炎を見つめながら語り合う時間は、何にも代えがたい一生の記憶になります。

3. 選べる２つの宿泊スタイル

海を一望できる人気の「ドームテント」と、キャンプの醍醐味を味わえる「カンガルースタイルテント」をご用意しております。

アマテラスの絶景写真スポットみんなで記念撮影

■ プラン概要

・ 販売期間： 202６年３月１日 ～ 202６年3月31日まで

・ 夕食：学生プランだけの特別BBQコース

・ [オプション：ご予約いただいたグループには、スイーツタワープレゼント！

予約時に「特典希望」とご記入ください。]

・ 利用条件： チェックイン時に学生証の提示（グループ全員）

・ 予約方法： 公式サイトhttps://luxuna2021.com/より受付(https://luxuna2021.com/%E3%82%88%E3%82%8A%E5%8F%97%E4%BB%98)

■ 施設概要

施設名：LUXUNA伊勢志摩

所在地：〒517-0705三重県志摩市志摩町御座878( Googleマップはこちら )

アクセス： 近鉄「鵜方駅」より車で約25分（無料送迎あり・要予約）

URL：https://luxuna2021.com/

Instagram：https://www.instagram.com/luxuna.iseshima

お問い合わせ：info@luxuna2021.com