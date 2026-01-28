¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¡Åìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯ÆâSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯É½¡ª¡ª
¢£SGC¥Ûー¥ëÍÌÀ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢¡¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î1Æü(¶â)～5·î17Æü(Æü)
¢¡²ñ¾ì¡§SGC¥Ûー¥ëÍÌÀ (ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ3ÈÖ8¹æ)
¢¡SGC¥Ûー¥ëÍÌÀHP¡§https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/(https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¤Ï¡¢³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³Æ¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×KRAFTWERK
MULTIMEDIA TOUR 2026
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î1Æü(¶â)³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5·î2Æü(ÅÚ)³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§È¯ÇäÃæ
¼çºÅ¡§J-WAVE
´ë²è¡¦¾·æÛ¡¦À©ºî¡§¥¦¥Éー²»³Ú»öÌ³½ê
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¦¥Éー²»³Ú»öÌ³½ê¡¡03-3402-5999
(·î¡¦¿å¡¦¶â¡§12:00～15:00)https://udo.jp(https://udo.jp)
KRAFTWERK
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡FAN CLUB 10th Anniversary THE YELLOW MONKEY
¡¡¡¡¡¡¡¡TOUR 2026 THE COUNTDOWN ～Are you a BELIEVER.?～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î3Æü(Æü¡¦½Ë)¡¡³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
5·î10Æü(Æü) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¼çºÅ¡§SOGO TOKYO
´ë²è¡¦À©ºî¡§TYMS PROJECT
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡ 03-3405-9999
¡Ê·î～ÅÚ12:00～13:00/16:00～19:00¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
http://www.sogotokyo.com/(http://www.sogotokyo.com/)
THE YELLOW MONKEY
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×SPARKS¡¦Cornelius
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§È¯ÇäÃæ
´ë²è¡¦À©ºî¡¦¾·æÛ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669
SPARKS
Cornelius
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡ 20th¥é¥¤¥ô¥µー¥¥Ã¥È"¿å"
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦µÙ) ³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ) 10:00～
´ë²è/À©ºî¡¡¥¢¥ß¥åー¥º¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ìー¥¸¡¡https://info.diskgarage.com(https://info.diskgarage.com)
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¥³¥ó¥µー¥È¡¡Special
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î7Æü(ÌÚ) ³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)
¼çºÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü / ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü±ÇÁü
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó0570-00-3337¡ÊÊ¿Æü12:00～15:00¡Ë
¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¥³¥ó¥µー¥È¡¡Special
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×¡¡ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥±¥é564
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î8Æü(¶â) ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
5·î9Æü(ÅÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§Ì¤Äê
´ë²è¡¦À©ºî¡§macht inc.
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¼¥¯¥·ー¥Éinfo@zexceed.com
ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô
¢£ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô¡¡¥³¥á¥ó¥È
¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¡¢¤º¤é¤êÊÂ¤Ö¿·ÉÊ¤ÎºÂÀÊ¡£
º£¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¤ÎSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Çµ²±¤Ë¹ï¤ß¤³¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡Music Splash!! ¡ô3¡¡¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷ ¡ß indigo la End
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î11Æü(·î) ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§4·î18Æü(ÅÚ¡Ë10:00
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§EX¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§EX¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
https://form.tv-asahi.co.jp/apps/apply/post.php?fid=10824_8fbcd(https://form.tv-asahi.co.jp/apps/apply/post.php?fid=10824_8fbcd)
¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷
indigo la End
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡Music Splash!! ¡ô3 ¤¯¤ë¤ê ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î12Æü(²Ð) ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§4·î18Æü(ÅÚ¡Ë10:00
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§EX¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§EX¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
https://form.tv-asahi.co.jp/apps/apply/post.php?fid=10824_8fbcd(https://form.tv-asahi.co.jp/apps/apply/post.php?fid=10824_8fbcd)
¤¯¤ë¤ê
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡× ¾®Âô·òÆó ·î¤È³¹¤ÎAidade
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)¡¢15Æü(¶â) ³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§Ì¤Äê
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡050-5211-6077
¾®Âô·òÆó
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÀî¹¸»ÊOFFICIAL FAN CLUB "K2" presents
¡¡¡¡¡¡¡¡K2 Member's Night 2026
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î16Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com/(https://info.diskgarage.com/)
µÈÀî¹¸»Ê
¸ø±éÌ¾¡§¡ÖSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡×¡¡±üÅÄÌ±À¸¡¡¡ß¡¡¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î17Æü(Æü) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§3·î14Æü(ÅÚ¡Ë10:00
¼çºÅ¡§DISK GARAGE
´ë²è¡¦À©ºî¡§Sony Music Artists/¥¿¥¤¥¹¥±
¶¨ÎÏ¡§RAMEN CURRY MUSIC RECORDS / ¥Õ¥¸¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ / ¥Ó¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com/
±üÅÄÌ±À¸
¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
¢£±üÅÄÌ±À¸¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡
TOKYO DREAM PARK³«¶È¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£5·î17Æü¤Ë¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¤Ç¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£SGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¦³«¶È¥·¥êー¥º¤Þ¤È¤á
£±.¡ØSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¤³¤±¤éÍî¤È¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥êー¥º¡Ù
¢¡¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
3·î28Æü(ÅÚ)¡¢29Æü(Æü) ¡¡ B¡Çz
4·î11Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(Æü) ¡¡ »³²¼Ã£Ïº
4·î18Æü(ÅÚ)¡¢19Æü(Æü)¡¡ ¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó
4·î25Æü(ÅÚ)¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷
4·î26Æü(Æü)¡¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º
4·î27Æü(·î)¡¡Ê¿°æ Âç
4·î28Æü(²Ð)¡¢29Æü(¿å)¡¡ ¥±¥Ä¥á¥¤¥·
£².¡ØSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡Ù
¢¡¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
5·î1Æü(¶â)¡¢2Æü(ÅÚ)¡¡KRAFTWERK
5·î3Æü(Æü)¡¢10Æü(Æü)¡¡THE YELLOW MONKEY
5·î5Æü(²Ð)¡¡SPARKS¡¡x¡¡Cornelius
5·î6Æü(¿å)¡¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
5·î7Æü(ÌÚ)¡¡¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¥³¥ó¥µー¥È
5·î8Æü(¶â) ¡¢9Æü(ÅÚ)¡¡ ÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô
5·î11Æü(·î)¡¡Music Splash!!¡¡¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡ßindigo la End¡×
5·î12Æü(²Ð)¡¡Music Splash!!¡¡¡Ö¤¯¤ë¤ê£ø¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡×
5·î14Æü(ÌÚ)¡¢15Æü(¶â)¡¡ ¾®Âô·òÆó
5·î16Æü(ÅÚ)¡¡µÈÀî¹¸»Ê
5·î17Æü(Æü)¡¡±üÅÄÌ±À¸£ø¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
¢£TOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯¡Ë¤È¤Ï
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼«¼ÒIP¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¦·à¾ì¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¦²°¾å¹¾ì¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÈ¯¿®µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î27Æü¡¢ÍÌÀ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡£
¢£SGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¤È¤Ï
¡ÖSGC HALL ARIAKE¡ÊSGC¥Ûー¥ëÍÌÀ¡Ë¡×¤Ï¡¢½ã¶â¹©·Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ô¼°²ñ¼ÒSGC¤È¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤êÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤Ï¡¢ÃåÀÊ»þ¤Ë¤ÏÌó3,700ÀÊ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Ë¤ÏºÇÂçÌó5,000¿Í¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤Îµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥Éー¥à¤ä¥¢¥êー¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£