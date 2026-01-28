【無料配布】たった15分で自分のExcelレベルを測定できる『Excelスキル診断』を1月25日より公開

ユースフル株式会社資料を無料ダウンロードする :https://liff.line.me/1657007412-72PEWWAL/landing?follow=%40963ghxrn&lp=3FXbfr&liff_id=1657007412-72PEWWAL診断の開始にはLINE友だち追加が必要です

ユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣 凛太郎）は、ビジネスの現場で必要なExcelスキルを15分で測定できる『Excelスキル診断』の無料提供を、1月25日に開始いたしました。本サービスは、実務に即した全32問の診断と詳細な解説資料により、ビジネスパーソンのDXスキル向上を支援します。





背景：日本のビジネス現場における「Excelスキルのブラックボックス化」

業種・職種を問わず、Excelは依然として多くの日本企業で使用されている業務ツールです。しかし実際には、

- 独学ゆえの基礎知識の抜け漏れによるミス- スキルを客観的に測定する指標の不足- 組織内でのスキル格差による業務の属人化

上記のような課題が多くの現場で発生しています。

そこで当社は、ビジネスの現場で本当に必要なExcelスキルだけを厳選し、自身のスキルレベルの測定と不足領域の効率的な学習を可能にする仕組みとして、本診断を開発しました。

サービス概要：即時診断と解説で「学び」を最大化する教育コンテンツ

本診断は単なる知識を問うクイズではなく、実際の売上データやテーブル操作を想定した「実務再現型」の診断です。（以下画像は設問・解説の一部抜粋です）

1. 実務に特化した「8つの重要領域」から出題

実務で頻出する、１.四則演算２.表示形式３.基本関数４.データ集計・分析５.データ検索・参照６.文字列操作７.エラー処理８.データ整形の8領域を網羅。現場のボトルネックとなりやすいポイントを重点的にチェックできる問題設計となっています。

2. 回答直後の自動採点で「スキルの現在地」を即座に判定

Microsoft Formsを活用した自動採点システムを使用しています。回答後すぐにスコアが表示されるため、多忙なビジネスパーソンでも待機時間なしで自身のスキルレベルをすぐに把握できます。さらに、スコアに基づいた最適な学習方法を提示し、その後のスキルアップの道筋を示します。

3. スキルアップを後押しする解説PDFの同時配布

全32問に対する詳細な解説に加え、実務での活用TipsをまとめたPDF資料を提供。誤答した箇所をその場で復習することで、診断そのものが「教育コンテンツ」として機能します。

今後の展望

＜Excelスキル診断の流れ＞- 以下のURLからLINE公式アカウントを友だち追加- Formsから全32問に回答（約15分）- 自動採点 → 採点レポートを確認- 解説用PDF資料にて復習

ユースフルは「明日の働き方が変わる感動体験（実務変革）」をコンセプトに、企業の生産性向上を支援しています。今後は、本診断を通じて蓄積されるデータを匿名化して分析し、日本のビジネスパーソンが共通して抱える「スキルの壁」を特定。より本質的な教育カリキュラムの改善や、生成AIとExcelを掛け合わせた次世代のDX人材育成のコンテンツ開発に活かしてまいります。

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

日経トップリーダーonline(https://project.nikkeibp.co.jp/nvc/mag/)