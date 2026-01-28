”投資家・杉村太蔵”のすべてを注ぎ込んだ一冊！『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』本日1月28日発売
株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、本日2026年1月28日（水）に、 『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』を刊行します。
元衆議院議員で、今はテレビのコメンテーターとしてお茶の間に知られる杉村太蔵さん。じつは昨今、YouTube番組への出演をきっかけに”投資家”としての活躍に注目が集まっています。
政治家になる前は外資系証券会社に勤務し、日々アナリストたちのレポートを熟読し金融を学んだ杉村さんは、その後衆議院議員として4年間、政治を”中から”見つめる中でお金の流れに関する「ある法則」に気づきました。それが政府の「経済財政諮問会議」が年に一度発表する「骨太の方針」です。
どのように読み解けば、”上がる株”が見つけられるのか。資産形成にはどんな知識やマインドが必要か。投資初心者にもわかりやすい明快な文章で、デジタルガバメント構想、M＆A、防衛・宇宙、地方創生……など具体的な銘柄をあげながら、10年で資産を5倍にする方法を解説します。
ーーー杉村太蔵の推し株「骨太」投資術 目次ーーー
第1章「推し株」投資のススメ | 日経平均はまだまだ上がります！
第2章「骨太の方針」 | 「骨太の方針」を読めばこれから上がる株がわかります
第3章 太蔵流・株式投資銘柄選択基準 | 投資銘柄を選ぶシンプルな方法、お教えします
第4章 10年で2倍を狙う「推し株」 | 永遠に保有したい2倍の成長を期待できる企業です
第5章 10年で10倍を狙う「推し株」 | 新しい社会課題に対応する企業は成長する可能性がたっぷりです
第6章 ポートフォリオと今後の日本経済 | 投資資金500万円を例にお話しします
ーーー気になるトピック満載！ーーー
★オルカン・S＆P500は新手の貯金！
★社会課題を解決できる企業は伸びる！
★Ｍ＆Ａ、人材育成、造船は10倍株！
★日経平均は8万円になる！
■ 投資家・杉村太蔵にご注目ください！
私のこれまでの肩書きの中で「政治家・杉村太蔵」「タレント・杉村太蔵」……いろいろありますが、 投資家・杉村太蔵は本当に心底、しっくりくる肩書きですし、もっとも自信のある肩書きです。
じつは私は衆議院議員となった時、この国のお金の流れには「ある法則」があることを見つけました。
それが政府の「経済財政諮問会議」で議論されまとめられる、本書の最大のキーワード 「骨太の方針」 です。
「ここに書かれている内容に合致した銘柄は後に大きな成長をとげる」。
そんな法則を発見したのです。
これにより、僭越ながら私は“超一流"の投資家になれたんです。
■ 杉村太蔵 プロフィール
1979年8月13日、北海道旭川市出身。2004年3月筑波大学中退。派遣社員から外資系証券会社勤務を経て、2005年9月衆議院議員選挙当選。現在、テレビ・ラジオ・雑誌などメディアで活動する一方、派遣社員から国会議員、落選して無職からタレントに転身するなど、自身の経験を交えながら語る政治・経済をテーマとした講演活動を全国で行う。
■ 書誌情報
書 名：『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』
著 者：杉村太蔵
判 型：四六判並製カバー装
定 価：1870円（税込）
発売日：2026年1月28日
ISBN：978-4-16-392063-4
書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920634