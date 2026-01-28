【冬のごちそう豚汁】シチューと豚汁のいいとこ取り「西京味噌のクリームシチュー豚汁定食」ごちとんに新登場！

写真拡大 (全9枚)

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：和田 達也)は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「西京味噌のクリームシチュー豚汁定食」を2026年1月28日(水)より販売開始いたします。




ごちとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/


【シチュー×豚汁】冬に食べたいごちそう豚汁



一年で最も寒いとされる"大寒"を迎え、本格的な冬が到来しました。


ごちとんでは、温かいものが恋しくなるこの時期に合わせ「シチュー」と「豚汁」を掛け合わせた『西京味噌のクリームシチュー豚汁定食』を期間限定で販売いたします。


西京味噌の甘みとコクを感じる味わいに、北海道産ミルクのまろやかさを加えた冬らしい一杯です。


■西京味噌に北海道産ミルクを合わせた優しい味わい

ベースとなるのは、西京味噌の麹が生む上品な甘み。そこに北海道産ミルクを合わせることで、口あたりはなめらかで、重くなりすぎないコクのある味わいに仕上げました。


具材には、豚汁の旨みがじんわりと染みた大根、人参、じゃがいもといった根菜をはじめ、豚肉、キャベツ、ブロッコリー、そして存在感のあるウインナーを使用。シチューらしい満足感と豚汁らしい具だくさん感を一杯の中でバランスよく楽しめます。



■西京味噌のクリームシチュー豚汁定食　990円(税込1,089円)




■その他メニュー




販売概要



■販売開始日


2026年1月28日(水)より期間限定



■販売店舗


ごちとん 渋谷新南口店
営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階
電話番号 03-6427-6995
席数 20席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698



ごちとん 代々木本店
営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2
電話 03-6883-9181
客席 35席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631



ごちとん 横浜ジョイナス店
営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)
住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F
電話 045-620-7731
客席 30席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687



ごちとん ホワイティうめだ店
営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)
住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）
電話 03-6883-9181
客席 22席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667



ごちとん OOTEMORI店
営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)
住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F
電話 03-6259-1395
客席 26席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666



ごちとん 池袋西口店


住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F


営業時間　11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


電話 03-5944-8611


客席 26席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037



ごちとん 目黒店


住所 東京都品川区上大崎2-25-12　みすずビル1F 2F


営業時間　11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


電話 03-6420-0528


客席 22席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2038



ごちとん 中野北口店


住所　東京都中野区中野5-65-6 山和ビル3 1F


営業時間　11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


電話番号　03-5942-4801


席数　22席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2041



ごちとん ららぽーとTOKYO-BAY店


住所　千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO BAY 北館3階


営業時間　平日 11:00～21:00


土日祝 11:00～22:00


※施設の都合により、営業終了時間が異なる場合がございます。


電話番号　047-401-3106


席数　31席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2046


豚汁定食専門店「ごちとん」について



「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。
税込869円～ご用意している豚汁定食は、辛味噌チゲや味噌バターコーンなど他では食べられないメニューがズラリ。
代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、目黒、中野北口、ららぽーとTOKYO-BAYの9店舗を展開中。




■ごちとん豚汁定食 790円(税込869円)




■辛味噌チゲ豚汁定食 890円(税込979円)




■味噌バターコーン豚汁定食 960円(税込1,056円)




■豚の角煮豚汁定食 1,290円(税込1,419円)




【公式アカウント/サイト】


●X(旧Twitter)


https://x.com/gotchton


●Instagram


https://www.instagram.com/gotch_ton/


●facebook


https://www.facebook.com/gotchton/


●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/


会社概要



フィルドテーブル株式会社
代表者　 代表取締役社長　和田 達也
本社所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日　2015年7月1日
業務内容　東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営
URL　https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5


アークランドサービスホールディングス株式会社について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号：アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者：代表取締役社長 坂本守孝


所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階


創業：1993年3月2日


事業内容：外食事業


資本金：1,932百万円


URL：https://www.arclandservice.co.jp/