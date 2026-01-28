リンクジャパン、あなぶき興産の新物件へスマートホームサービスを提供開始

株式会社リンクジャパン

ホームIoTプラットフォームを開発・提供する株式会社リンクジャパン（東京都港区、代表取締役CEO：河千泰進一 以下、当社）は、あなぶき興産株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：穴吹忠嗣 以下、あなぶき興産）が開発する新築分譲マンション「アルファステイツ博多サウス」において、当社の法人向けスマートホームサービス「eLife（イーライフ）」が採用されたことをお知らせいたします。

あなぶき興産での「eLife」の採用は、本物件が初の事例となります。

当社とあなぶき興産では、居住者の快適性・利便性の向上に加え、デベロッパーが求めるサービス価値・顧客満足度の向上・管理DXを支援し、IoTによる新たなマンション価値創造を実現します。

アルファステイツ博多サウス外観イメージ

IoT導入の背景と目的

IoT対応の家電や設備を暮らしに導入する「スマートホーム」についての社会的認知が年々高まっています。消費者にとってスマートホームは決して珍しいものでなくなりつつあり、スマートホームを搭載した物件に対して入居者が求める期待も、「差別化」から「標準価値」へと変わってきている状況が見て取れます。

とりわけ若年層～子育て家族にとっては、スマホは生活インフラとして欠かせないツールとなっていて、こうした点からスマートホームサービスとの親和性が非常に高い世代といえます。

また、近年はリモートワークの普及により「住まいのデジタル化ニーズ」が高まっており、入居者がマンションを選定する際の理由として「IoT設備」を挙げる割合が急増しています。

こうした中、あなぶき興産が掲げる“生活価値向上のためのDX”方針と、充実したIoT製品ラインナップを備え、スマートホームに対する知見を豊富に有する当社の取り組みや考えが一致し、今回の連携に至りました。

「eLife」採用のポイント

本物件にはスマートホームサービス「eLife」が導入されており、暮らしにおける利便性や安心感など、高い入居者満足度を実現します。

スマートホームを全戸に標準搭載することにより、物件価値の強化を図れるほか、本物件のパンフレット・販売サイトにおける訴求力向上にも効果を発揮します。

例えばスマートリモコン「eRemote AC」を使えば、宅内はもちろん、外出先からでもHomeLinkアプリでエアコンを操作でき、帰宅前に冷暖房を入れておくことで、家に着いた瞬間から快適な室内環境を整えることができます。

また、使用頻度の高い家電の操作をボタンひとつで行える「マルチボタン」や、

人の動きを感知して家電を自動で制御する「人感センサー」なども導入可能です。

日々の暮らしに合わせたきめ細かな設定により、入居者一人ひとりに寄り添った、心地よく安心できる住まいを実現します。

HomeLinkアプリイメージ

「アルファステイツ博多サウス」について

物件名 ：アルファステイツ博多サウス

デベロッパー ：あなぶき興産株式会社

所在地 ：福岡県福岡市博多区東那珂3丁目167-1

交通 ：西鉄バス「東那珂」バス停徒歩7分

JR鹿児島本線「竹下」駅(東口)徒歩17分

敷地面積 ：654.16平方メートル (確認申請時)

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造 地上10階建て

総戸数 ：63戸

竣工予定 ：2027年5月中旬予定

入居時期 ：2027年7月中旬予定

間取り ：2LDK、3LDK

住居専有面積 ：57.07平方メートル ～73.80平方メートル

物件ＨＰ ：https://www.anabuki-style.com/hakata/

導入する主なスマートホーム機能

(※)主にiPhoneやAndroidスマホに搭載されているApple SiriやGoogleアシスタントに対応。別売りのスマートスピーカー、Amazon AlexaやGoogle Homeにも対応可能です。



IoTスマートホーム統合アプリ『HomeLink』とは

「HomeLink」は、直感的に家中を管理・操作できるスマートホーム統合アプリであり、マンション・戸建てを横断した「統合スマートホーム基盤」として機能します。

サービス連携・API連携の柔軟性を強みの一つとしていて、リンクジャパンが提供している自社製品はもちろん、既存システムとのIF連携も可能で、多くの他社製品・サービスと住宅をリンクすることができます。複数のIoT機器を“ひとつのアプリで完結”できるUI設計で、「メーカーや製品ごとにアプリがバラバラで使いにくい」といったスマートホーム普及における大きな課題を解決しました。

「家に近づいたら照明をON」「室温23度に上がったらエアコンをON」「湿度が50%に下がったら加湿器をON」など、HomeLinkでできることは無限大です。

また、洗練されたわかりやすい操作画面でお年寄りからお子様まで、誰でも簡単にご利用いただくことができます。

また、日本国内メーカーとしてのきめ細やかな品質管理、サポート体制も高い評価を得ています。

今後の展開

あなぶき興産のマンションブランド「アルファシリーズ」を中心に、今後もスマートホーム分野の協業を深化させ、九州エリアでの「eLife」導入物件の拡大を進めます。また、防犯、見守り、環境制御面における新たなIoTサービスの開発・提供も予定しています。

株式会社リンクジャパンについて

AIとIoT技術で住宅のすべてをリンクするホームIoTプラットフォーム「HomeLink」を開発・提供しています。「HomeLink」を住宅に導入することで、家電や建具の管理・操作、エネルギーマネジメント、ヘルスケアサービス、在宅介護・オンライン診療などを自宅の機能として追加し、ライフスタイルに合わせて住宅をアップデートできるようにすることで、100年住宅の実現を目指します。



会社概要

会社名：株式会社リンクジャパン

理 念：価値あるモノを創造し、価値あるサービスを提供する

所在地：〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル6/7F

代表者：CEO 河千泰 進一

公式HP ：https://linkjapan.co.jp/(https://linkjapan.co.jp/)