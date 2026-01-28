LEDクリップライトを発売

株式会社ヤザワコーポレーション


●明るさと、光の色を変えられる3段階調光/3段階調色機能付きです。


●安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップどちらでも使用できます。


●スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。


●お手持ちのUSB Type-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。



▮クリップではさんでも、そのまま置いても使えるライト



クリップタイプとして使用

スタンドタイプとして使用

▮明るさも光色も３段階に変更可能










