LEDクリップライトを発売
株式会社ヤザワコーポレーション
クリップタイプとして使用
スタンドタイプとして使用
●明るさと、光の色を変えられる3段階調光/3段階調色機能付きです。
●安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップどちらでも使用できます。
●スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
●お手持ちのUSB Type-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。
▮クリップではさんでも、そのまま置いても使えるライト
▮明るさも光色も３段階に変更可能
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。