LEDクリップライトを発売

●明るさと、光の色を変えられる3段階調光/3段階調色機能付きです。

●安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップどちらでも使用できます。

●スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。

●お手持ちのUSB Type-Cケーブルで、パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。

▮クリップではさんでも、そのまま置いても使えるライト

▮明るさも光色も３段階に変更可能

