高知県須崎市に魅せられた絵師・桺太郎の天井絵御披露目展 銀座泰明画廊で開幕

高知信用金庫

高知県須崎市の自然と文化から着想を得たアートワークを生み出してきた絵師・桺太郎氏の新作や過去作品を展示する「須崎縁起絵図御披露目展 銀座之巻」が、2026年2月5日から12日まで東京都中央区銀座の泰明画廊で開催されます。2024年に米国ロサンゼルスでも披露された天井絵「須崎縁起絵図」をはじめ、新作や過去の作品が多数紹介されます。開廊時間は初日13時～18時、平日11時～18時、土日祝日は11時～16時。

須崎市に魅せられた絵師 天井絵を制作

高知県須崎市の自然と文化にインスピレーションを受け、「海のまちプロジェクト」に関わるアートワークを生み出してきた絵師・桺太郎氏。本展では、彼が須崎市にある古市楽座の天井絵として奉納する作品「須崎縁起絵図」を中心に、須崎の自然や風土を表現した板絵や本展のために描き下ろした新作、過去作品を紹介します。

桺太郎はシュルレアリスムや日本伝統美術の強い影響を受け、独自の色彩感覚で緻密な世界を描く画家です。4年前に初めて訪れた須崎に深く感銘を受け、多くの作品を制作してきました。須崎市海のまちプロジェクトで地域の拠点として整備された須崎大漁堂や須崎のサカナ本舗、須崎縁日商店街のロゴなどを手がけ、須崎のイメージを自身の感性で表現しています。

中でも、四万十ヒノキの板地に、須崎を見守る神さまやサカナ、ダルマたちが描かれた「須崎縁起絵図」は、須崎のサカナ本舗に隣接する古市楽座の天井絵として描かれた大作。2024年米国ロサンゼルスでも披露され、東京での本展示の後、須崎市に戻り奉納されます。

また、期間中は新作の板絵や奉納作品のほか過去作品も多数公開いたします。須崎の自然や文化を表現する桺氏の感性と、須崎市の地域の魅力を改めて伝えられる機会になれば幸いです。

開催概要

会期 ：2026年2月5日（木）～12日（木）

開廊日程・時間：2/5～2/11は（土・日・祝日も開廊）

初日13:00～18:00／平日11:00～18:00／土・日・祝日11:00～16:00

会場 ：泰明画廊（東京都中央区銀座7-3-5）

入場料 ：無料

作家プロフィール

桺太郎（TARO YANAGI）――東京築地生まれの画家。シュルレアリスムや日本伝統美術の影響を受け、独自の色彩感覚で緻密な世界を描く。二年前に訪れた高知県須崎市の自然と文化に感銘を受け、海のまちプロジェクトなどで作品制作を行い、須崎大漁堂・須崎のサカナ本舗・須崎縁日商店街のロゴ等のデザインも手がけるなど、多様なアートワークを展開している。

https://www.yanagi-taro.com/

提供

高知信用金庫／公益財団法人 地域みらい財団

海のまちプロジェクトについて

海洋都市として栄えた高知県須崎市が秘めるポテンシャルや歴史的価値に光を当て、新しい風を取り込みながら、地域社会の輝く未来を創造するチャレンジです。雇用の創出や交流人口の拡大を目指し、産官学金が連携して取り組みます。高知信用金庫は創業100周年事業として、創業の地「須崎市」をサポートしています。