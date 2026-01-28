【ケンズカフェ東京】神戸の百貨店ではバレンタインシーズンのみの年に１度の出店！今年も神戸阪急のバレンタインチョコレート博覧会に特撰ガトーショコラで有名なケンズカフェ東京が2月14日まで出店中

ケンズカフェ東京生駒店特撰ガトーショコラ

神戸の百貨店では昨年のバレンタインシーズン以来約1年ぶりの出店となり、今年のバレンタインシーズンも昨年と同様に神戸阪急のみで「ケンズカフェ東京」の特撰ガトーショコラを年に一度だけ直接購入できる貴重な機会となります。

数々の有名人に絶賛され約３か月待ちになるほどの人気店に、大手コンビニとコラボするなどグルメ雑誌やTVなどで話題の「ケンズカフェ東京」が今年も神戸阪急の【バレンタインチョコレート博覧会】に出店しております。

看板商品の特撰ガトーショコラの販売はもちろんのこと、今年は新作のKEN'SカヌレとKEN'Sキャラメルサンドレモンもご用意。

また、昨年に人気の商品も販売しております。

1日に1０0本以上売れることもあった大人気のエクレア、1個から購入できて自分用やプレゼントに丁度いいと人気のキャラメルサンド、ビターチョコレートがコーティングされたバウムクーヘンなどもご用意しております。

※各商品、仕入れ数に限りがありますので売り切れの場合はご了承ください。

【2025年の主なメディア出演歴】

・1/19 BSテレ東「グロースの扉」『ガトーショコラを磨き上げる/ケンズカフェ東京』

・4/25 日本テレビ「ニノさん」当店の特撰ガトーショコラがMrs.GREEN APPLEの大森元貴様にご紹介いただきました

【メディア受賞歴】

・日本ギフト大賞2015『東京賞』

・JAPAN SWEETS AWARD 2016『TOP50』

・食べログ『スイーツ百名店 2017・2018・2019・2020・2022・2023』

・食べログ『全国チョコレート店ランキング第1位 2014～2021』

・日本経済新聞社『こちら秘書室公認 接待の手土産セレクション「特選」2019・2020』

特撰ガトーショコラ

【看板商品】

特撰ガトーショコラ4,001円

＜商品の特長＞

世界最高峰のチョコレート「DOMORI」創業者ジャンルーカ・フランゾーニ 自らがケンズカフェ東京の為に調合したチョコレートを使用した世界で唯一のガトーショコラです。専用チョコレートは、比類なきカカオの香り、濃厚でありながら軽やかな後味で、唯一無二のガトーショコラが出来上がりました。常温ではテリーヌショコラ、冷やすと生チョコ、レンジで軽く温めるとフォンダンショコラのように、温度によって変化する様々な香り、食感、口溶けをお楽しみいただけます。

KEN'Sカヌレ

【新商品】

KEN'Sカヌレ 580円

＜商品の特長＞

もっちり感を追求した大ぶりのカヌレのトップに、カヌレに合う厳選した3種のフレーバーのチョコレートをコーティング。スイートチョコ、ホワイトチョコ、キャラメルチョコそれぞれのチョコレートとカヌレの絶妙な味のコントラスト、カヌレのもっちり食感をお楽しみいただけます。

KEN'Sキャラメルサンドレモン

【新商品】

KEN'Sキャラメルサンドレモン 1,951円（1箱5個入）

＜商品の特長＞

生キャラメルのようなくちどけなめらかなキャラメルにレモンの爽やかな酸味を閉じ込めました。クッキーの香ばしさとくるみの食感がレモンの清涼感を引き立て、爽やかでありながら奥深い味わいに仕上がりました。

KEN'Sキャラメルサンド

【人気商品】

KEN'Sキャラメルサンド 1,951円（1箱5個入）

＜商品の特長＞

生キャラメルのようなくちどけなめらかなキャラメルを香ばしいカカオクッキーでサンドしました。キャラメルには食感のアクセントとしてくるみを入れており、カカオクッキーとキャラメルの間にはDOMORI社の高級チョコレートを入れているので華やかなチョコレートの風味も感じていただけます。

KEN'Sエクレア

【人気商品】

KEN'Sエクレア 580円

＜商品の特長＞

しっかりと焼き上げたシュー生地にふわトロのあっさりカスタードをたっぷりと詰めて、トップにコーティングしたビターチョコレートとナッツがクリームの優しい甘さを引き立てて濃厚ながらさっぱりとしており、「さくっ」「とろっ」「パリッ」の３つの食感も楽しい一品となっております。

KEN'Sばうむダブルショコラ

【人気商品】

KEN'Sばうむダブルショコラ 2,601円

＜商品の特長＞

チョコレートを練りこんだしっとりバウムクーヘンのトップにビターチョコレートをコーティングした一品。常温ではトップのチョコレートがしっとりした食感、冷やすとパリッとした食感に変わり2度楽しめる贅沢なバウムクーヘンとなっております。

【出店情報】

会場：神戸阪急本館9階催場「バレンタインチョコレート博覧会」

期間：2026年2月14日(土)まで

営業時間：午前10時～午後8時(最終日は午後5時まで)

【今後の展望】

百貨店や大型商業施設を中心にポップアップ店舗の出店を積極的に行い、より多くの方に当店自慢のガトーショコラの味を知ってもらえるようにがんばってまいります。



【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：ケンズカフェ東京生駒店

【店舗紹介】

関西エリアで唯一のケンズカフェ東京の常設店。

特別生産品の特撰ガトーショコラは

毎日20個限定（バレンタイン、ホワイトデーシーズン以外）で販売中。

不定休・営業時間10時～20時

住所：奈良県生駒市谷田町１６００アントレいこまI ２１９

TEL：080-7842-3466

Instagram：https://www.instagram.com/kenscafetokyo.ikoma/

店舗取材動画はこちら→https://youtu.be/satn0NYZuP0?si=u-_0WYEKdTQ7T5hw