プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」とハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションの人気アイテムが ヒキダシストアに復刻登場です

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、オジャガデザイン株式会社（東京都立川市）の手掛けるレザーブランド「OJAGA DESIGN」のコラボレーションラインにて、プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」の復刻レザーアイテムを、新年最初の「つばの日（28日）」より展開いたします。



2026年1月28日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全13アイテムの予約受付を開始します。






OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ レザーアイテムコレクションの人気アイテムが復刻登場


東京都立川市にある工房で、革の染色・裁断・手縫いでの縫製まで一貫して手掛けるメイドインジャパン・ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）。



このたび、1969年創設のプロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」と OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションとして過去に展開した人気アイテムが、ヒキダシストアに復刻登場です。



毎月28日は、スワローズの人気マスコット つば九郎の「28（つば）の日」。


新年最初の「つばの日」に、つば九郎をデザインした各種アイテムを中心に、「YSロゴ」のロングウォレットやカードケース、懐かしいスワローズのマスコット「ボール君」を配したコインケースなど、過去の展開商品13アイテムが一挙に登場します。



使う程になじみ、風合いを増す、OJAGA DESIGN 特製のこだわりのレザーアイテム。


スワローズを応援するみなさまに長くご愛用いただきたい ハンドクラフトプロダクトです。



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] ショートウォレット



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] コインケース



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎(横顔)] コインケース



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [ボール君] コインケース



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] カードケース



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎(横顔)] ネックストラップ



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] マネークリップ



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎 BigFace] キーキャップ



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] キーキャップ



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] ヘアゴム



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] ロングウォレット



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] カードケース



OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] ネックストラップ


株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。



【商品概要】


シリーズ名：OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ レザーアイテムコレクション


種類/価格：


＜つば九郎＞


　ショートウォレット　41,800円（税抜価格38,000円）


　コインケース（2種）　各11,000円（税抜価格10,000円）


　カードケース　11,000円（税抜価格10,000円）


　ネックストラップ　9,900円（税抜価格9,000円）


　マネークリップ　7,920円（税抜価格7,200円）


　キーキャップ [BigFace]　5,720円（税抜価格5,200円）


　キーキャップ　5,060円（税抜価格4,600円）


　ヘアゴム　4,620円（税抜価格4,200円）


＜イニシャルロゴ＞


　ロングウォレット　30,800円（税抜価格28,000円）


　カードケース　9,900円（税抜価格9,000円）


　ネックストラップ　9,350円（税抜価格8,500円）


＜ボール君＞


　コインケース　11,000円（税抜価格10,000円）


予約受付：2026年1月28日（水）～2月11日（水）


発売日：2026年2月下旬より順次お届け予定


材質：牛革


生産地：東京都立川市


製造元：オジャガデザイン株式会社


発売元：株式会社ヒキダシ