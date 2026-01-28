プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」とハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションの人気アイテムが ヒキダシストアに復刻登場です
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、オジャガデザイン株式会社（東京都立川市）の手掛けるレザーブランド「OJAGA DESIGN」のコラボレーションラインにて、プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」の復刻レザーアイテムを、新年最初の「つばの日（28日）」より展開いたします。
2026年1月28日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全13アイテムの予約受付を開始します。
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ レザーアイテムコレクションの人気アイテムが復刻登場
東京都立川市にある工房で、革の染色・裁断・手縫いでの縫製まで一貫して手掛けるメイドインジャパン・ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）。
このたび、1969年創設のプロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」と OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションとして過去に展開した人気アイテムが、ヒキダシストアに復刻登場です。
毎月28日は、スワローズの人気マスコット つば九郎の「28（つば）の日」。
新年最初の「つばの日」に、つば九郎をデザインした各種アイテムを中心に、「YSロゴ」のロングウォレットやカードケース、懐かしいスワローズのマスコット「ボール君」を配したコインケースなど、過去の展開商品13アイテムが一挙に登場します。
使う程になじみ、風合いを増す、OJAGA DESIGN 特製のこだわりのレザーアイテム。
スワローズを応援するみなさまに長くご愛用いただきたい ハンドクラフトプロダクトです。
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] ショートウォレット
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] コインケース
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎(横顔)] コインケース
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [ボール君] コインケース
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] カードケース
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎(横顔)] ネックストラップ
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] マネークリップ
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎 BigFace] キーキャップ
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] キーキャップ
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [つば九郎] ヘアゴム
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] ロングウォレット
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] カードケース
OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ [イニシャルロゴ] ネックストラップ
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
【商品概要】
シリーズ名：OJAGA DESIGN 東京ヤクルトスワローズ レザーアイテムコレクション
種類/価格：
＜つば九郎＞
ショートウォレット 41,800円（税抜価格38,000円）
コインケース（2種） 各11,000円（税抜価格10,000円）
カードケース 11,000円（税抜価格10,000円）
ネックストラップ 9,900円（税抜価格9,000円）
マネークリップ 7,920円（税抜価格7,200円）
キーキャップ [BigFace] 5,720円（税抜価格5,200円）
キーキャップ 5,060円（税抜価格4,600円）
ヘアゴム 4,620円（税抜価格4,200円）
＜イニシャルロゴ＞
ロングウォレット 30,800円（税抜価格28,000円）
カードケース 9,900円（税抜価格9,000円）
ネックストラップ 9,350円（税抜価格8,500円）
＜ボール君＞
コインケース 11,000円（税抜価格10,000円）
予約受付：2026年1月28日（水）～2月11日（水）
発売日：2026年2月下旬より順次お届け予定
材質：牛革
生産地：東京都立川市
製造元：オジャガデザイン株式会社
発売元：株式会社ヒキダシ