韓国Jfeelクリニック＜人気施術が当たる！＞ハズれなしJfeelガチャマシーン登場！
韓国・ソウルの美容クリニック「Jfeelクリニック(所在地：ソウル・江南区)」では、人気の美容施術やJfeelオリジナル化粧品が必ず当たる『外れなしガチャマシーンイベント』を現在開催しております。
イベント概要
参加方法 ：SNSへの口コミ投稿(Instagram/アメーバブログ/X)
実施店舗 ：弘大店・江南店
プレゼント内容：
【1等】チューンフェイス
【2等】フェイスオンダリフト3万J
【3等】カット注射12cc
【4等】Jfeelラボ クリーム
【5等】Jfeelラボ セラム
【6等】Jfeelラボ 日焼け止め
※限定数に達し次第、予告なしに終了となる場合がございます。
※当選した施術は譲渡不可、他施術への変更不可
イベント景品
◇チューンフェイスとは
高周波×超音波を組み合わせたリフトアップ機器で、肌の内側に熱を伝えてコラーゲンの生成を促進、お肌のハリ・弾力・フェイスラインの改善に役立ちます。
フェイスラインのナチュラルな印象変化を目指したい方におすすめです。
◇オンダリフトとは
特殊なマイクロ波を照射して肌の引き締めやハリ感アップを目指すリフトアップ施術。
クーリング機能搭載で施術時の痛みが比較的少ないのも特徴。
フェイスラインのもたつきが気になる方におすすめです。
◇カット注射(脂肪溶解注射)
Jfeelクリニックを代表するNOステロイド脂肪溶解注射。
気になる部位の脂肪にアプローチし、脂肪細胞を破壊してサイズダウンを叶える施術。
フェイスラインや部分的なお悩みに選ばれています。
※いずれも医師の診察・カウンセリングの上で施術を行います。
受け取り手順
■相乗効果で満足度UP！Jfeelクリニックおすすめの組み合わせ
Jfeelクリニックでは、単体施術だけでなく組み合わせによる相乗効果も重視しています。
1等～3等の施術と一緒に受けるとより効果を感じていただける施術をご紹介します。
◎チューンフェイス × スキンブースター系施術
→ハリ・弾力・キメ、お肌の全般的なお悩みを改善。
肌の土台から整えるため、仕上がりの満足度アップ
◎オンダリフト × ウルセラ
→異なる肌層へのアプローチで強力なリフトアップ＋しわ改善効果。
同時施術で相乗効果期待！
◎カット注射 × インモード
→異なる方式で脂肪細胞にアプローチ。気になる部位の脂肪破壊にぴったりの組み合わせ
■“Jfeelラボ”とは
Jfeelラボは、Jfeelクリニックが自社開発したスキンケアブランドです。
韓国ビーガン認証機関の認証を取得し、動物由来成分は一切不使用。
低刺激テストもクリアしており、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。
美容医療の知見を生かし、肌にやさしく本質的なケアを追求しています。
【Jfeelクリニック＜オンライン相談イベント＞開催中】
Jfeelクリニックでは、1:1のLINEオンライン相談イベントも同時開催中です。
経歴10年以上の施術カウンセラーが担当し、渡韓前に施術のお悩みや不安を気軽にご相談いただけます。
また、相談後に施術費用を事前決済された方には施術料金が5％OFFとなる特典もご用意しております。
この機会にオンライン相談をご活用いただき、安心・納得のうえでお得に施術をご利用ください。
■Jfeelクリニックの特徴
・お一人おひとりの骨格・悩みに合わせたオーダーメイド施術を提供
・日本語・英語・タイ語・中国語に対応する通訳スタッフが常駐。言語の壁を感じることなく、カウンセリングから施術まで一貫してサポート
・アクセス便利な立地と最新設備
■お問い合わせ・ご予約
Jfeelクリニック公式LINE： @jfeelclinic
■店舗概要
店舗名 ：Jfeelクリニック 江南店
所在地 ：ソウル特別市 江南区 江南大路438 地下1階
アクセス：江南駅11番出口 / 新論ヒョン駅6番出口 各徒歩5分
営業時間：平日 10:00～20:00(最終受付18:30)
土曜 10:00～17:00(最終受付15:30)
日曜 定休日
店舗名 ：Jfeelクリニック 弘大店
所在地 ：ソウル特別市 麻浦区 楊花路 166 未来プラザ5階,7階
アクセス：弘大入口駅8番出口直結
営業時間：平日 10:00～20:00(最終受付18:30)
土曜 10:00～17:00(最終受付15:30)
日曜 定休日
■公式SNS
公式HP ： https://jfeeldermatologyjp.com/
X(旧Twitter)： https://x.com/jfeelclinic
Instagram ： https://www.instagram.com/jfeelclinic_jp/
アメブロ ： https://ameblo.jp/jfeelclinic/
YouTube ： https://www.youtube.com/@JfeelclinicJapan