株式会社ネットアーツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：齋藤秀一）は、2026年2月25日（水）から27日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、介護・福祉界日本最大級の商談展示会「CareTEX（ケアテックス）東京'26」に出展いたします 。今回の出展では、全国47都道府県、9,000以上の事業所で活用されている施設運営システム「HUG」の全機能を公開 。さらに、2026年4月にリリースを予定している「就労移行支援・就労継続支援B型」向けの新サービスを、会場限定で先行デモ公開いたします 。

■ 背景：福祉現場の「記録」に追われる現状を打破するために

障がい福祉の現場では、日々膨大な書類作成や請求業務が職員の大きな負担となっています 。ネットアーツは、自社でも就労支援や放課後等デイサービスを運営する「福祉当事者」としての視点を持ち、テクノロジーによって現場の負担を軽減。職員が利用者一人ひとりと向き合う時間を最大化することを目指しています 。

■ 今回の展示の見どころ

1. 【初公開】就労支援向けHUGの先行デモ 複雑な工賃管理や個別支援計画の作成など、就労支援特有の業務を劇的に効率化する新機能をいち早くご体験いただけます 。2. 相談支援事業所向け機能のアップデート児童発達支援や放課後等デイサービスに加え、地域の福祉の要となる相談支援業務の効率化提案を行います 。3. 専門スタッフによる個別運用相談新規開所をご検討中の方から、現在のICTツールに課題を感じている運営者様まで、実際の画面を見ながら最適な運用方法をご提案します 。

■ 出展概要

• イベント名： CareTEX（ケアテックス）東京'26 • 会期： 2026年2月25日（水）～27日（金） 9:30～17:00 • 会場： 東京ビッグサイト 西展示棟（小間番号：13-11） • 事前来場登録： [公式URL] より登録が必要です • ブース案内予約： [予約URL] にて優先案内を受付中

■全国導入施設数9,000施設以上！施設運営システム「HUG」について

ネットアーツが開発・販売する「HUG」は、放課後等デイサービスや児童発達支援にかかわるすべての業務を一元管理できるクラウド型の運営支援システムです。2016年のリリース以降、現場の声に寄り添った機能改善を重ね、現在では全国47都道府県、9,000を超える事業所で導入されています。本システムは、煩雑な請求業務や書類作成を効率化・自動化することで、職員が子どもたち一人ひとりと向き合う時間を創出することを目的としています。利用予約から実績登録、請求までを電子化することで、業務効率の改善だけでなく、より質の高い療育サービスの提供や運営基準の遵守をテクノロジーの側面から支えています。URL：https://www.hug-srss.com/

■ 株式会社ネットアーツについて

株式会社ネットアーツは「誰ひとり取り残さない居場所を創る」「すべての人が共に輝ける社会を創る」という理念のもと、テクノロジーと福祉現場のノウハウを融合させ、社会課題の解決に取り組んでいます。私たちは就労継続支援B型、放課後等デイサービスといった福祉事業所を自社で実際に運営しています。この経験から得た現場職員の声をシステムの開発に活かし、クラウドサービス「HUG」を開発・提供しています。「HUG」は、煩雑な請求業務や書類作成を効率化・自動化することで、職員の方々が子どもたち一人ひとりと向き合う時間を増やすことを目的としています。保護者との連携や児童の成長管理機能も備え、子どもたちの成長を多角的にサポートします。このように、自社での福祉施設運営とDX技術の双方を強みとすることで、日々の業務に追われることなくより質の高い療育サービスが提供できる環境を創り、子どもたちの可能性を最大限に引き出す社会を目指します。

■ 株式会社ネットアーツ会社概要

所在地：愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山 8F代表取締役：齋藤 秀一創業：2001年3月業務内容：・障がい福祉事業所向けクラウドサービス施設運営システム「HUG」の開発・販売・WEBサイト制作、WEBシステム設計・開発・就労移行支援・就労継続支援B型事業所・放課後等デイサービス企業サイト：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/ココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ココトモファーム：https://www.cocotomo-farm.jp

＜問い合わせ先＞株式会社ネットアーツ担当：山中TEL：052-339-1222Mail：hug-sales@netartz.com

