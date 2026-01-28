アウトドア用途に加え、防災グッズとしても支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年1月28日（水）より東京ビッグサイト東ホールで開催される「防災産業展2026」に出展いたします。本展示では、アウトドアブランド「WAQ」ブース内にて、PowerArQ製品を展開いたします。「防災産業展2026」は、日刊工業新聞社および日本防災産業会議が主催する展示会で、防災・減災による強靭（レジリエンス）社会の実現を目的に、企業・自治体向けの防災技術、製品、サービスを一堂に紹介するイベント。会期は2026年1月28日（水）から30日（金）までの3日間で、展示に加え、講演会やセミナーも開催されます。自然災害対策、帰宅困難者対策、情報システム、ロボット・VR、BCP対策など、幅広い分野が対象です。会場ではPowerArQの実機展示およびカタログ配布を予定しております。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

■イベント概要

イベント名：防災産業展2026主催：日刊工業新聞社共催：日本防災産業会議

リアル

会期：2026年1月28日（水）～1月30日（金）10:00～17:00会場：東京ビッグサイト 東ホール〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1入場料：入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料※上記該当者以外は、入場料として1,000円を頂戴します。

オンライン

会期：2026年1月21日（水）～2月13日（金）会場：オンライン上入場料：無料（登録制）

■ブランド概要

https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ、日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも。あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

防災へのお取り組みについて

「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）はポータブル電源の国内ブランドとして、防災への取り組みを精力的に行っています。お客様の要望に合わせて提案させていただきますので、ご一緒にお取り組みできる企業様、団体様は気兼ねなくご相談ください。法人様用ページhttps://powerarq.com/pages/salesお問合せはこちらからhttps://powerarq.com/pages/contact_enterprise

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail : press@go-hd.jp