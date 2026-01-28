株式会社QQEnglish（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、英語学習中の大人を対象としたリアル英語交流イベントを、2026年2月15日（日）に名古屋で開催します。本イベントは、仕事や私生活をきっかけに英語を学び直す大人が増える一方で、「学んだ英語を使う場が少ない」という課題に着目して企画されたものです。 過去開催時の参加者アンケートでは満足度100％を記録し、「継続開催してほしい」「こうした場が必要だった」といった声を受け、今回が3回目のリアル開催となります。

背景：広がる“大人の学び直し”と、アウトプットの壁

https://www.qqeng.com/blog2/event/43656/

オンライン英会話やアプリ学習の普及により、学び直しや趣味の一環で英語学習を再開・継続する大人は増えています。一方で、- 実際に英語を話す場がない- 日本人同士で英語を話すことに抵抗がある- 「通じた」経験を積めないまま学習が止まってしまうといったアウトプット機会不足が課題となっています。本イベントは、こうした課題に対し、英会話スクールへの通学有無を問わず参加できる“実践の場”として設計されています。QQEnglishを利用していない方も参加可能で、学習方法は問いません。

イベントの特徴

- 日本人参加者同士に加え、フィリピン人教師が参加- ゲームやアクティビティを通じた、実際に話すことを前提とした構成- 間違いを前提とした設計で、心理的ハードルを下げた英語使用体験進行や説明は、日本人スタッフとフィリピン人教師が英語と日本語を併用して行います。英語力を競う場ではなく、英語を使う経験そのものを積むことを目的としています。

過去参加者の声（一部）

過去開催では、30代～50代を中心に、仕事や私生活をきっかけに英語を学び直している参加者が多く参加しました。

「知らない方と、知らないうちに、英語で個人的なことを話すことができました。日本語だったら話しかけるのは難しかったと思います。」「日本人同士で英語を話すことに対する抵抗感に慣れる、よい機会になりました。」「初めての参加で不安もありましたが、皆さんフレンドリーで楽しく過ごせました。」

イベント概要

- 日時：2026年2月15日（日）15:00～17:00- 参加費：1,000円- 対象：英語に興味のある18歳以上の方- 英語レベル： 英語での簡単な会話や、フィリピン人教師が話す基本的な英語が理解できる方- ※ゲームの説明などは日本語で行います※英語を話す・聞くことを目的としたイベントです※QQEnglishを受講していなくても問題ありません

開催場所

・スタジオ空（くう） 愛知県名古屋市中村区権現通4丁目17-1 ARU-KAビル3階

アクセス

- 【電車】地下鉄桜通線 太閤通駅 徒歩10分（旧：中村区役所駅）- 【バス】稲西車庫行き 黄金中学校前 徒歩30秒

持ち物

- 室内用シューズ

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTubehttps://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos