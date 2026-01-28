「薬が効かない時代、精神科医はグローブをはめた。」

1月21日に配信した「うつ病の運動療法」の第1回発表が、Yahoo!ニュースを始め60以上のWebメディア媒体に掲載。今、医療界とネットを騒がせている「戦う医師」がいます。元プロキックボクシング日本王者であり、精神科医・医学博士の鈴木宏(青葉こころのクリニック院長)です。

1月28日、医師専用サイト「m3.com」にて公開された第2回連載で、鈴木は現代医療が直面する深刻な壁を明かしました。「最大規模の臨床研究(STAR*D)が示す通り、うつ病患者の約3分の1は、既存の薬物療法だけでは寛解に至らない『薬物治療抵抗性』である」。

うつ病による日本の経済損失は年間7.6兆円。この行き詰まった現実に立ち向かうため、鈴木は研究のためにクリニックを開業。異例の「二重生活」を送りながら、10年の歳月をかけて「既存の治療では届かない3割」を救う答えを導き出しました。





白衣にグローブ





■休診日のたびに往復400km。格闘家医師の狂気的な研究生活

「うつ病の約3分の1が薬物治療抵抗性である」という課題を解決できるのは「運動療法」であると確信した鈴木は、その有効性を研究して学位をとるために自らクリニックを開業。都内での診察の傍ら、休診日のたびに東京から信州大学大学院スポーツ医科学講座まで往復400kmの道のりを通い詰めました。

格闘家としての不屈の精神で、クリニック院長をしながら10年間にわたり研究に没頭。インターバル速歩の世界的権威・能勢博教授のもとで、インターバル速歩がうつ病を改善するのを解明し、医学博士の学位を取得しました。





インターバル速歩の開発者、世界的権威恩師能勢教授との学位記受賞の写真





■誰でもその場で試せる、3分間の「脳の強制再生」

精神科医としての知性と、日本王者として肉体の限界を知る鈴木が、「うつ病治療の切り札」として提唱するのが、1回3分間の「インターバル速歩」です。

ただのウォーキングではありません。わずか3分間の適切な負荷が、脳の栄養剤と呼ばれる神経成長因子(BDNF)の分泌を促し、ストレスで萎縮した脳の神経回路を物理的に「再生」させます。

「薬物治療抵抗性の3割」の患者が抱える閉塞感を、根性論ではなく科学的エビデンスで突破する。鈴木は、心を守るための実践的な運動法の普及を本格的に開始しました。









■「薬に頼りすぎない」という新しい選択肢

「従来の薬物治療で改善がなかった患者が、インターバル速歩によって劇的に回復した症例を多数経験してきました」。

鈴木は、精神医学で推奨される「中強度の運動」を、最も効率的に日常生活へ落とし込んだこのメソッドこそが、日本のメンタルヘルスケアを救う鍵になると確信しています。









【鈴木 宏(すずき・ひろし)プロフィール】

精神科医・医学博士／青葉こころのクリニック院長。

元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者。

「うつ病の運動療法」の研究のため、都内での診察と並行して10年間信州大学大学院へ通い詰め、医学博士の学位を取得。1月21日の発表以来、Yahoo!ニュースを始め60以上のWebメディア媒体に掲載され、医師専用サイト「m3.com」でも特集連載中。著書『ドクター・キック』(三五館)。

m3.com特集記事：

・Vol.1：1月21日 https://www.m3.com/news/kisokoza/1310843

・Vol.2：1月28日 https://www.m3.com/news/kisokoza/1310844

・Yahoo!ニュースにも掲載。 https://news.yahoo.co.jp/articles/6f768dd0527b946fa244f91745126f85a503c3c7









日本チャンピオンが精神科医





ドクターキック：著書





