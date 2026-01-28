医系専門予備校メディカルラボ主催河合塾のカリスマ講師が親の最適なサポート方法を語る講演会
株式会社キョーイク(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：矢追 俊和)が運営する医系専門予備校メディカルラボは、医学部を目指す中高生・高卒生の保護者向けの講演会「親子で一緒にかなえる医学部合格」を開催します。
20年以上にわたり、面談を通して生徒・保護者と向き合ってきた河合塾のカリスマ講師・森千紘氏が登壇。その豊富な経験をもとに、受験生を成功へ導く保護者の接し方や、親としてできる最適なサポート方法など、親子で医学部受験を突破するためのヒントをお伝えします。
「親子で一緒にかなえる医学部合格」特設ページ
https://www.medical-labo.com/posted/special_lecture_2026spring/
●講演者
河合塾 講師
森 千紘(もり ちひろ)
PROFILE：河合塾英語科講師。中1から高卒生までの全学年、全レベルを指導し、河合塾マナビスでも数多くの映像講義を担当する。通常講義・講習会は締切・キャンセル待ちが出るほどの超人気講師。20年以上にわたり生徒・保護者との三者面談に加え、のべ10万人を超える保護者に向けて全国で講演を行い、多くの親子を後悔のない受験へと導いている。教材作成に加えて、講座企画、講師コンサルタントも行うなど、幅広く活躍。
イベント概要
●講演概要
■講演スケジュール
14:00～14:10 開催挨拶
14:10～15:40 森先生特別講演会(約90分)
15:40～ サイン会・撮影会
■日時
2月8日(日)14:00～
■会場
御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンターRoom B
(JR「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩1分)
■参加費
無料
■参加特典
森千紘氏の著書『大学受験1000回面談してわかった 受かる親子の受験サポート』(教学社・2024年8月発刊)を無料プレゼント
■オンデマンド配信
2026年2月17日(火)～3月31日(火)録画配信予定
講演会にご参加いただけない方のためにオンデマンド配信も予定しております。
●会社概要
商号 ： 株式会社キョーイク
代表者 ： 代表取締役 矢追 俊和
所在地 ： 〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング6F
設立 ： 1981年
事業内容： 医学部専門の大学受験予備校「メディカルラボ」の運営
URL ： https://www.kyo-iku.co.jp/