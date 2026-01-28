釣糸等繊維の製造・販売を行う株式会社サンライン(所在地：山口県岩国市玖珂町1600-21、代表取締役 社長 梶尾 延行)の大気圧プラズマ技術を中心とした研究開発・実験および装置開発を手がけるプラスタス事業部は、2026年1月28日(水)から30日(金)まで東京ビッグサイト(西・南ホール)で開催される「CONVERTECH 2026」に単独出展いたします(小間番号：2W-R14)。





本展示では、サンラインが長年培ってきた長尺物・糸材の取り扱い技術と、大気圧低温プラズマによる連続表面改質技術を融合させたソリューションを中心に、並列に配置された複数本の糸を、大気圧下で連続搬送しながら全周プラズマ処理する装置を新たに提案します。本装置はRoll-to-Rollラインへの導入を想定した思想設計を採用しており、真空工程を必要とせず、既存ラインへの組み込みが可能です。処理部は用途や処理対象に応じて仕様を柔軟にアレンジでき、量産工程への適用も視野に入れた構成となっています。

会場では、大気圧低温プラズマ装置(別機種)の展示や、その場でプラズマ処理デモンストレーション、また、チラシのイメージ図を通じて、ライン組み込み時の処理概念や装置構成をご確認いただけます。





並列糸全周処理を可能にする新装置のイメージ





1. 大気圧・低温・連続処理によるダメージフリー表面改質

サンラインの大気圧プラズマ装置は、均一かつ高密度なプラズマ空間を形成し、その中を糸材が連続搬送されることで、外周全体を一度に表面改質します。多方向噴射や長時間処理に頼ることなく、安定した全周処理品質と量産性を両立します。

約100℃以下の低温かつ、処理対象物に放電損傷を与えないプラズマを大気圧下で安定生成できるため、摩擦や熱に弱い素材や構造の繊維など、従来のプラズマ処理では処理困難であった対象物も、物性を損なうことなく表面改質が可能です。フィルム、電池材料、電子部材、繊維といった繊細な素材への表面改質においても、安心して導入いただけます。









2. 釣り糸製造で培った実績とマルチガス対応の柔軟性

サンラインは、株式会社プラズマコンセプト東京との共同開発により、世界で初めて均一で高密度なマルチガスの大気圧低温プラズマを用いた釣り糸製造技術を確立しました。真空設備を必要とせず、長尺物を連続処理できるこの技術により、水との親和性やガイドとの摩擦抵抗軽減などの釣りに求められる特性を付与し、数多くの独自製品を国内・海外へ販売してきた実績があります。

こうした実績やノウハウを踏まえ、今回開発した糸並列型大気圧低温プラズマ装置では、N2、O2、CO2、Airなど多様なガスを1台で安定してプラズマ化できるマルチガス技術を採用。希ガスに依存しない運用も可能で、濡れ性や接着性の改善など、素材・用途に応じた最適な表面改質を、ランニングコストを抑えながら実現します。









3. 糸・線材への表面加工でお悩みの方へ

糸形状・線材形状の対象物に対する表面処理は、均一性や生産性の確保が難しく、導入検討の障壁となるケースも少なくありません。サンラインのブースでは、加工前後サンプルの展示やプラズマ処理デモを通じて、ダメージフリーかつ連続処理による表面改質の可能性をご体感いただけます。

対象物のサイズ、処理本数、処理長、搬送方式など、ご用途に応じた処理ユニットのカスタマイズ提案にも対応します。糸・線材など長尺物の表面改質にご興味のある方は、ぜひご来場ください。









4. 展示会概要

展示会名：CONVERTECH 2026

会期 ：2026年1月28日(水)～30日(金)

会場 ：東京ビッグサイト 西・南ホール

小間番号：2W-R14









5.会社概要

商号 ： 株式会社サンライン

代表者 ： 代表取締役 社長 梶尾 延行

所在地 ： 〒742-0315 山口県岩国市玖珂町1600-21

設立 ： 1977年8月8日

事業内容： レジャー、水産、業務用釣り糸の製造、加工、販売

産業資材用モノフィラメントの製造・加工・販売

各種釣具の仕入・販売

大気圧低温プラズマ技術の実験・開発・加工・装置販売

資本金 ： 9,600万円

URL ： コーポレートサイト https://sunline.co.jp/

プラスタス事業サイト https://plastas.sunline.co.jp/