トレーラーハウスによるスマートな宿泊スタイル「Solana Smart INN富士御殿場」1月26日グランドオープン

トレーラーハウスの製造から販売・運用まで手掛けるソラナリゾート株式会社（代表取締役：佐竹 彩）は、スマートステイ型宿泊施設「Solana Smart INN」シリーズの新施設として、「Solana Smart INN富士御殿場」を2026年1月26日（月）にグランドオープンいたしました。(第1期として6棟がオープン、第2期として残り5棟は4月にオープン予定)





御殿場市は首都圏からのアクセスに優れ、2023年度の観光交流客数は約1,500万人に達するなど、安定した集客力を持つエリアです。中でも御殿場プレミアムアウトレットは、インバウンドを含む広域集客を牽引しています。こうした環境のもと、都心から約1時間・御殿場アウトレット至近の立地に、Solana Smart INN富士御殿場は誕生しました。

富士山が一望できる屋上で、開放的なひとときを。

富士山を見ながら食事できる屋上スペースをご用意しています。

本施設は、御殿場ICから車で約2分というアクセスの良さを備えながら、目の前に富士山を望む開放的なロケーションに位置しています。

宿泊者が自由に利用できる「Snacks＆Laundry」スペースの屋上では、雄大な富士山を正面に、食事やカフェタイムをゆったりとお楽しみいただけます。

御殿場プレミアム・アウトレットでのショッピングの後にも立ち寄りやすく、旅の合間に深呼吸したくなるような、心ほどけるひとときをお届けします。

中でも「ファミリールーム」にはキッチン・バスルーム・床暖房などの設備が充実人数や旅の目的で選べる客室ラインナップ

客室は、一人旅や出張、カップル、ファミリーまで、旅のスタイルに合わせて選べるラインナップになります。短期滞在から観光利用まで、さまざまなシーンで使いやすい宿泊環境を整え、御殿場での滞在を快適にサポートします。

お部屋の詳細は公式ホームページ(https://smartinn-solana.com/facility/fuji-gotenba/)から

軽食とビールが無料の「おつかれセット」無料の軽食や洗濯機を完備した「Snacks＆Laundry」スペース

館内には洗濯機を設置しており、長期滞在や連泊の際にも便利。アメニティ類も用意しており、身軽な旅行や急な宿泊にも対応します。また、インスタント食品やビールを無料で提供しており、屋上でも客室内でもお楽しみいただけます。

Solana Smart INNとは

写真はSolana Smart INN富士河口湖

敷地内で滞在が完結するサービスを備えた、スマートなトレーラハウスホテルシリーズ



「旅や仕事の拠点としてシンプルにスマートにくつろげる場所」をコンセプトに、スマートチェックインをはじめ、洗濯機完備、無料の食事提供、LUUPの利用などのサービスを揃え、様々なシーンに柔軟に対応するホテルブランドです。

■ 施設概要

● 施設名：Solana Smart INN富士御殿場

● 所在地：静岡県御殿場市東田中1907-1

● 客室数：全11棟（第２期に5棟オープン予定）

● 客室設備：Wi-Fi完備、駐車場無料、ビールや軽食の無料サービス

● オープン日：2026年1月26日（月）

● ご予約について：下記リンクにてご予約ください。

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-gotenba/

●交通アクセス

＜交通機関でお越しの方＞

JR御殿場線「御殿場駅」からタクシーで約8分 ／ 富士急行「二の岡」バス停 徒歩2分



＜お車でお越しの方＞

東名高速「御殿場IC」から約2分



＜Solana Smart INNシリーズ＞

・Solana Smart INN成田空港：千葉県成田市堀之内570-13

https://smartinn-solana.com/facility/narita/

・Solana Smart INN富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－３４８

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-yamanakako/

・Solana Smart INN富士河口湖：山梨県富士吉田市新西原4-13-30

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/

プライベートドックラン付きのペットと泊まれるトレーラーハウスホテル

＜Solana シリーズ＞

関東近県を中心に続々展開中！

・Solana鴨川 ：千葉県鴨川市内浦414-3

https://resort-solana.com/facility/kamogawa/

・Solana日光 ：栃木県日光市大桑町865-4

https://resort-solana.com/facility/nikkou/

・Solana富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中180-8

https://resort-solana.com/facility/solanafuji/

・Solana軽井沢別邸：長野県北佐久郡御代田町塩野3402-7

https://resort-solana.com/karuizawa/

・Solana千葉白浜 ：千葉県南房総市白浜町滝口7216-26

https://resort-solana.com/facility/shirahama/

・Solana九十九里 ：千葉県山武郡九十九里町作田5633-37

https://resort-solana.com/facility/kujukuri/

・Solana銚子犬吠埼：千葉県銚子市海鹿島5355-1

https://resort-solana.com/facility/choshi/

・Solana伊豆高原 ：静岡県伊東市富戸1317-1811

https://resort-solana.com/facility/izu/

・Solana富士御殿場：静岡県御殿場市東山704-1

https://resort-solana.com/facility/gotenba/

・Solana木更津 ：千葉県木更津市中島2739-3

https://resort-solana.com/facility/solana-kisarazu/

