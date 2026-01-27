トレーラーハウスによるスマートな宿泊スタイル「Solana Smart INN富士御殿場」1月26日グランドオープン

トレーラーハウスの製造から販売・運用まで手掛けるソラナリゾート株式会社（代表取締役：佐竹 彩）は、スマートステイ型宿泊施設「Solana Smart INN」シリーズの新施設として、「Solana Smart INN富士御殿場」を2026年1月26日（月）にグランドオープンいたしました。(第1期として6棟がオープン、第2期として残り5棟は4月にオープン予定)

御殿場市は首都圏からのアクセスに優れ、2023年度の観光交流客数は約1,500万人に達するなど、安定した集客力を持つエリアです。中でも御殿場プレミアムアウトレットは、インバウンドを含む広域集客を牽引しています。こうした環境のもと、都心から約1時間・御殿場アウトレット至近の立地に、Solana Smart INN富士御殿場は誕生しました。



富士山が一望できる屋上で、開放的なひとときを。



富士山を見ながら食事できる屋上スペースをご用意しています。

本施設は、御殿場ICから車で約2分というアクセスの良さを備えながら、目の前に富士山を望む開放的なロケーションに位置しています。
宿泊者が自由に利用できる「Snacks＆Laundry」スペースの屋上では、雄大な富士山を正面に、食事やカフェタイムをゆったりとお楽しみいただけます。
御殿場プレミアム・アウトレットでのショッピングの後にも立ち寄りやすく、旅の合間に深呼吸したくなるような、心ほどけるひとときをお届けします。




中でも「ファミリールーム」にはキッチン・バスルーム・床暖房などの設備が充実
人数や旅の目的で選べる
客室ラインナップ

客室は、一人旅や出張、カップル、ファミリーまで、旅のスタイルに合わせて選べるラインナップになります。短期滞在から観光利用まで、さまざまなシーンで使いやすい宿泊環境を整え、御殿場での滞在を快適にサポートします。
お部屋の詳細は公式ホームページ(https://smartinn-solana.com/facility/fuji-gotenba/)から








軽食とビールが無料の「おつかれセット」
無料の軽食や洗濯機を完備した
「Snacks＆Laundry」スペース

館内には洗濯機を設置しており、長期滞在や連泊の際にも便利。アメニティ類も用意しており、身軽な旅行や急な宿泊にも対応します。また、インスタント食品やビールを無料で提供しており、屋上でも客室内でもお楽しみいただけます。





Solana Smart INNとは


写真はSolana Smart INN富士河口湖

敷地内で滞在が完結するサービスを備えた、スマートなトレーラハウスホテルシリーズ

「旅や仕事の拠点としてシンプルにスマートにくつろげる場所」をコンセプトに、スマートチェックインをはじめ、洗濯機完備、無料の食事提供、LUUPの利用などのサービスを揃え、様々なシーンに柔軟に対応するホテルブランドです。







■ 施設概要


● 施設名：Solana Smart INN富士御殿場


● 所在地：静岡県御殿場市東田中1907-1


● 客室数：全11棟（第２期に5棟オープン予定）


● 客室設備：Wi-Fi完備、駐車場無料、ビールや軽食の無料サービス


● オープン日：2026年1月26日（月）


● ご予約について：下記リンクにてご予約ください。


https://smartinn-solana.com/facility/fuji-gotenba/



●交通アクセス


＜交通機関でお越しの方＞
JR御殿場線「御殿場駅」からタクシーで約8分 ／ 富士急行「二の岡」バス停　徒歩2分

＜お車でお越しの方＞
東名高速「御殿場IC」から約2分




＜Solana Smart INNシリーズ＞


・Solana Smart INN成田空港：千葉県成田市堀之内570-13


　　　　　　　　　　　　　　　https://smartinn-solana.com/facility/narita/


・Solana Smart INN富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－３４８


　　　　　　　　　　　　　　　https://smartinn-solana.com/facility/fuji-yamanakako/


・Solana Smart INN富士河口湖：山梨県富士吉田市新西原4-13-30


　　　　　　　　　　　　　　　https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/




プライベートドックラン付きのペットと泊まれるトレーラーハウスホテル


＜Solana シリーズ＞


関東近県を中心に続々展開中！


・Solana鴨川　　　：千葉県鴨川市内浦414-3　　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/kamogawa/


・Solana日光　　　：栃木県日光市大桑町865-4　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/nikkou/


・Solana富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中180-8　　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/solanafuji/


・Solana軽井沢別邸：長野県北佐久郡御代田町塩野3402-7　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/karuizawa/


・Solana千葉白浜　：千葉県南房総市白浜町滝口7216-26 　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/shirahama/


・Solana九十九里　：千葉県山武郡九十九里町作田5633-37　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/kujukuri/


・Solana銚子犬吠埼：千葉県銚子市海鹿島5355-1


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/choshi/


・Solana伊豆高原　：静岡県伊東市富戸1317-1811　


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/izu/


・Solana富士御殿場：静岡県御殿場市東山704-1


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/gotenba/


・Solana木更津　　：千葉県木更津市中島2739-3


　　　　　　　　　　https://resort-solana.com/facility/solana-kisarazu/


　　　　　　　　　　





